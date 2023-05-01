【中國經濟】跌幅超預期創4個月低位 內地4月官方製造業PMI跌至49.2

國家統計局公布內地4月官方製造業及非製造業採購經理指數(PMI)，其中4月官方製造業PMI跌幅超出預期至49.2，創4個月新低，按月跌2.7，反映國內的製造業景氣程度再下滑。

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大中小型企業PMI亦再見收縮，當中以大型企業跌幅最大，報49.3，按月下跌4.3。至於官方非製造業商務活動指數雖然同見回落，由58.2跌至56.4，但仍屬年內第2高。綜合PMI產出指數由57跌至54.4，是3個月低位。

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製造業數據方面，新訂單指數終止了3個月的擴張，按月跌4.8個百分點至48.8，反映市場需求下滑；生產指數則跌4.4個百分點至50.2，反映生產仍見擴張；從業人員指數跌0.9個百分點至48.8；新出口訂單跌至47.6。



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責任編輯：鄭昊彤