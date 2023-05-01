【AI大熱】世界經濟論壇：企業推動使用AI下 料未來5年將有1,400萬職位消失

世界經濟論壇（WEF）周日（30日）發表報告表示，經濟疲軟加上企業推動人工智能（AI）的趨勢將在未來5年令勞動市場出現顛覆性改變，預計全球將有達1,400萬個職位消失。



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報告一共調查全球45個經濟體中逾800家企業，當中約75%受訪企業表示，料會在5年內採用AI技術。報告預計，全球到了2027年將創造6,900萬個職位，同時減少8,300萬個職位，淨損失為1,400萬個職位，相當於目前就業人數的2%。

WEF預計到了2027年，數據分析師、科學家、機器學習專家、網絡安全專家的就業人數料平均增長3成；而ChatGPT等AI應用程式出現，將取代很多涉及推理、溝通及協調的角色，資料輸入文員及行政工作方面的職位屆時則會減少2,600萬。

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不過報告同時指，目前AI對勞動力前景的威脅，相較於經濟增長放緩、供應短缺及通脹等其他宏觀經濟因素仍然較小，創造就業機會可能來自於促進企業綠色轉型、ESG標準更廣泛應用、全球供應鏈重新定位等。

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責任編輯：鄭昊彤