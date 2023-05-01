【最低工資】上次調整為2019年 最低工資今正式上調至40元

本港的法定最低工資於周一（1日）起，由每小時37.5元調升至每小時40元。勞工處表示，根據《最低工資條例》，法定最低工資保障包括以月薪、日薪、時薪、件薪、長工、臨時工、全職或兼職形式受僱的僱員，僱員是否屬於連續性合約受僱亦同受保障。



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原本最低工資時薪37.5元於2019年5月1日起實施，並自2021年凍結後未有調整，直到今年初獲通過調高至40元，於5月1日生效。

另外《僱傭條例》規定，僱主記錄僱員總工作時數的每月金額上限，即日起由15300元提高至16300元，當個別工資期的工資少於每月16300元時，僱主須備存僱員的總工時紀錄。

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目前最低工資水平為兩年一檢，最低工資委員會會於10月底前就最低工資檢討周期及檢討方式等，向特首提交研究報告。

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責任編輯：鄭昊彤