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盧森堡公主喜嫁法國丈夫 識六國語言曾於聯合國實習

環球社會熱點 17:47 2023/04/30

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盧森堡王室迎來喜事，31歲的亞歷山德拉公主（Princess Alexandra）身披白紗，上周六（29日）正式與法國丈夫Nicolas Bagory舉行婚禮。亞歷山德拉為王室第6順位繼承人，除了通曉6國語言，更曾於聯合國實習。

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盧森堡大公亨利與大公夫人瑪麗亞（Maria Teresa）一共育有4子1女，亞歷山德拉排行第4。亞歷山德拉去年宣布與Nicolas訂婚，Nicolas生於法國，現時於巴黎從事社會與文化工作。

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亞歷山德拉上周較早時與Nicolas在法國南部舉行民事結合儀式，上周六再於法國聖托菲姆教堂舉行盛大婚禮。

她於大婚當日穿上米白色婚紗及佩戴鑲鑽王冠，由父親挽著手步入禮堂。

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據悉，亞歷山德拉懂得盧森堡語、英語、法語、西班牙語、德語和意大利語。她平日熱愛於滑雪、跳舞和打網球。盧森堡仍為聯合國非常任理事國期間，她曾於聯合國實習。

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責任編輯：鄭錦玲

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