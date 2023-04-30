【司長網誌】開心香港活動推動經濟復甦 陳茂波讚揚市民踴躍參與

財政司司長陳茂波今日（30日）發表網誌，題為「好玩好食 開心積極」，指自二月底《財政預算案》公布後，短短的兩個月內，從本月中發放新一期消費券，到「開心香港」系列活動的啟動，香港政府持續推出逆周期措施，以支撐內部經濟和穩住市民信心。在這些措施的支持下，香港的零售銷售額已連升三個月，本地消費意欲進一步好轉，成為支撐首季經濟改善的主要動力。

財政司司長表示，「開心香港」系列活動的推出，除了希望讓市民開心，也有助鞏固第二季度的經濟復蘇和市場的正面預期。本地消費是香港較能主動穩住的環節，透過不同類型的舉措和活動，在力所能及的範圍內，提振市場對經濟前景的信心和市民對經濟復蘇的期盼。

「開心香港」系列活動包括美食市集、海洋公園、數碼港、科學園、漁農自然護理署、職業訓練局等不同類型的活動，讓市民在本地也可以輕鬆分享到同樣的快樂。在市民踴躍參與下，這些活動不僅帶來愉悅和回憶，也為香港經濟復蘇注入了活力。

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陳茂波提到，香港屬全開放的小型經濟體，出口表現很大程度受外圍主導，本地消費是較能主動穩住的環節。因此，今年財政政策已調整為「中間偏鬆」，以維持財政穩健。

然而，在經濟復甦之初，陳茂波仍表示不敢掉以輕心，力求以積極有為的態度，透過不同類型的舉措和活動，在力所能及的範圍內，提振市場對經濟前景的信心和市民對經濟復甦的期盼。

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記者：李兆明