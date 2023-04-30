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【遊戲數據】春節假期效應+ 新遊戲搶鏡 中國首季遊戲收入675億 按季升15.6%

股樓投資 16:00 2023/04/30

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伽馬數據發布《2023年1-3月游戲產業報告》，數據顯示，2023年1至3月，中國遊戲市場實際銷售收入675.09億元（人民幣，下同），按季上升15.61%，按年則下降15.06%。

報告指出，遊戲收入按季上升受兩方面帶動作用：一是春節假期位於一季度，假期促進了用戶活躍度及付費意願，多數頭部產品在該期間實現流水增長；二是一季度有新品遊戲表現較優，貢獻部分流水增量。

2023年1至3月，伽馬數據移動游戲流水測算榜TOP10中，MOBA類、回合制RPG類、射擊類各有2款產品上榜，TOP10產品發行商半數為騰訊游戲，與去年同期相比新增休閑類產品。

延伸閱讀：【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月  另推薦6隻中資股【見下頁

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網易（09999）遊戲旗下休閑類游戲產品《蛋仔派對》一季度表現較佳，除其自身的休閑競技屬性與春節假期的較高適配性作用外，UGC生態的搭建也是助力其良好表現的重要因素之一。

流水TOP50遊戲中，92%的客戶端遊戲IP改編產品流水同比減少，並且數量減少3款。動漫IP改編產品共2款，流水增量主要受《長安幻想》流水表現帶動，另一款動漫IP改編產品《火影忍者》流水同比下滑。

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記者：李兆明

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