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【大行點睇】中信證券：美國經濟出現降溫趨勢 預計第四季度進入衰退

環球政經 14:12 2023/04/30

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美國商務部數據顯示，美國2023年第一季度GDP年增長1.1%，不及市場預期，中信證券認為美國經濟正出現降溫趨勢，當地居民部門在今年第三季度末或第四季度初將更明顯地承受經濟下行的壓力，屆時美國經濟可能進入實質性衰退。

中信證券分析師表示美國經濟內生動能仍然穩健，這主要得益於消費者開銷和就業市場的韌性。在高利率環境下，私人投資需求減少,其中企業減少庫存對經濟增速形成明顯拖累，這可能是GDP增速不及預期的主因。
       
中信證券指出，在消費方面，隨著升息的抑制影響持續加強和就業市場降溫，預計消費支出增長勢將逐漸放緩。在投資方面,企業可能認為經濟前景下行和訂單增速放緩，在近期產能利用率下降的情況下，企業提高資本支出的意願不高。因此，設備投資需求今年可能仍然疲弱，拖累非住宅投資需求。

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房地產市場明顯降溫，按指貸款利率處於10年高點，預計將在此利率水平停留較長時間。銀行業問題可能加劇信貸狀況收緊。總的來說，住宅投資需求放緩的大趨勢難以逆轉,房地產市場需求難有很大改善空間。
        
總括而言，中信證券預期美國經濟在今年第四季度進入實質衰退，屆時居民收入增長能持續，過剩儲蓄幾乎消耗殆盡，失業率升高，且預期聯儲局今年不會下調利率。

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記者：李兆明

 

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