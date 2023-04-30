【火箭發射】SpaceX今年在Starship投入20億美元 馬斯克：下一目標是軌道飛行 有信心12個月內成功

SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）預料，SpaceX今年將在Starship火箭開發上投入約20億美元。他在Twitter上表示,下一輪Starship火箭發射的目標是實現軌道飛行，今年內成功機率大約80%，有信心在未來12個月可100%達成。

SpaceX 4月20日完成首次完整Starship火箭發射測試,馬斯克表示結果大致符合預期,甚至略微超出預期。SpaceX未來幾個月內將進行更多測試發射,以獲得更多資料。

首次發射測試中，有三個引擎在發射前未能達到全推力，另一個引擎在27秒後失去聯繫，導致火箭無法控制推力向量,最後在85秒後失去控制。環保人士和研究人員對此次發射產生的灰塵和粉末化混凝土雲感到擔憂，不過馬斯克認為並無造成任何重大環境破壞。

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馬斯克指出，此次發射最大的障礙是自毀系統起動太慢，未來必須加快33個引擎的啟動速度以更快離開發射台。儘管發射過程中火箭受損嚴重，但結構上表現優於預期。發射台受損程度較小,可在六到八週內修復完成。

對於下一輪發射，SpaceX計畫在發射台下方加裝冷卻系統的鋼板，以避免再次破壞發射台。馬斯克相信，只要解決自毀系統問題和加快引擎啟動，SpaceX有100%機會在未來12個月內成功達到軌道。

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記者：李兆明