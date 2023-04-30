【勇奪6獎】LSCM揚威日內瓦國際發明展 獲1金1銀4銅 「電動手推車系統」奪金

物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）於第48屆日內瓦國際發明展，勇奪一金、一銀及四銅的佳績，LSCM致力研發創新技術促進物流及供應鏈相關行業，以至本港的智慧城市發展。

第48屆日內瓦國際發明展於2023年4月26日至30日在Palexpo展覽中心舉行。這項國際知名的展覽已舉辦超過40年，每年均吸引來自40多個國家／地區約1,000項發明品參賽，來自工商企業、大學、發明家及研究人員，以至私營及公營組織及機構。此國際創科盛事由世界知識產權組織（WIPO）、 瑞士聯邦政府、日內瓦市資助舉辦，旨在展示來自世界各地的最新發明及創新技術。

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LSCM今次共獲4獎，金獎項目為「電動手推車系統」，這個電動手推車系統備有直覺式操控功能，巧妙地將傳感器內置於手推車的手柄中，當使用者用力推動手柄時，傳感器便會測量手柄物料的微變形程度，並根據從中取得的數值，透過手推車上的人工智能控制器，以每秒100次的頻率計算出當中所涉及的扭矩力，與車輪連接的兩個摩打將扭矩力倍增，以控制手推車左轉／右轉或前進／後退。

至於獲銀獎的為「應用於道路收費系統之組合式無線射頻標籤」，系統由RFID卡及插卡槽兩部分組成，駕駛者的個人道路收費帳戶資料儲存於獨立的RFID卡內，其讀取距離約為3厘米。當使用者將RFID卡放入插卡槽後，插卡槽中的天線會傳感至RFID卡，令讀取距離擴展至6米以上。

獲銅獎的分別為「自動混凝土磚測試系統」、「應用於中醫院之 AIoT 中藥配送系統」、「應用於改善交通流量的車輛偵測及警報系統」及「應用人工智能視覺技術的熱能山火偵測」。

物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）於 2006 年成立，獲特區政府創新及科技基金撥款資助，並由香港大學、香港中文大學和香港科技大學恊辦；旨在提供一站式應用研發及技術轉移服務，鞏固本地物流及相關行業的發展，並加強業界與研發機構在應用研究方面的合作， 為業界和社會帶來具意義和影響力的效益。

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記者：李兆明