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【美國加息】美國周四公布議息結果　市場預期加不加息？

股市 09:13 2023/04/30

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【美國加息】美國周四公布議息結果　市場預期加不加息？

美國聯儲局於香港時間周四凌晨2時公布議息結果，市場預期加息0.25厘，加到5.25厘，2時半儲局主席鮑威爾將主持記者會。市場亦普遍預期美息已見頂，6月、7月、9月及11月不加息，年底前的12月會議預期會減息。息口表現主要有3個考慮：

銀行危機後或現信貸緊縮，壓抑消費：

自矽谷銀行及Signature Bank自3月倒閉後，美國共和銀行（美：FRC，First Republic Bank）預期亦將由FDIC（Federal Deposit Insurance Corporation）接管，部份資產將拆賣，銀行危機將減退，後遺症是出現信貸緊縮。

通脹壓力按月放緩：

核心CPI未降溫，3月核心CPI按年仍達5.6%，按月0.4%，住房價格仍然高企。核心PCE按年4.6%，按月0.3%，居住及醫療支出按月仍升。市場預期4月進一步放緩，4月核心CPI放緩至5.4%，按月0.3%。

經濟見壓力，但新樓市場仍熱：

3月數據普遍遜預期或轉弱，包括首季GDP按季由2.6%跌至1.1%，領先指數跌1.2%，ISM製造業由47.7放緩至46.3，ISM服務業由55.1放緩至51.2，非農新職由32.6萬跌至23.6萬。零售由負0.7%跌至負1.0%。二手樓銷售年率計由455萬間跌至444萬間，但新屋銷售由62.3萬間升至68.3萬間，房價指數按月升0.5%。企業耐用品訂單亦回升至3.2%。

【美國加息】薩默斯：儲局下周應要加息0.25厘　除非經濟顯著下滑、否則通脹難以降回2%

【美國加息】晨星：聯儲局5月加息0.25厘已是市場共識　當局年底有機會減息

記者：譚志偉

美股 經濟數據表現 經濟 新屋銷售 美國聯儲局 通脹 CPI 鮑威爾
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