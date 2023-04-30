▲ 【美國加息】美國周四公布議息結果 市場預期加不加息？

美國聯儲局於香港時間周四凌晨2時公布議息結果，市場預期加息0.25厘，加到5.25厘，2時半儲局主席鮑威爾將主持記者會。市場亦普遍預期美息已見頂，6月、7月、9月及11月不加息，年底前的12月會議預期會減息。息口表現主要有3個考慮：

銀行危機後或現信貸緊縮，壓抑消費：

自矽谷銀行及Signature Bank自3月倒閉後，美國共和銀行（美：FRC，First Republic Bank）預期亦將由FDIC（Federal Deposit Insurance Corporation）接管，部份資產將拆賣，銀行危機將減退，後遺症是出現信貸緊縮。

通脹壓力按月放緩：

核心CPI未降溫，3月核心CPI按年仍達5.6%，按月0.4%，住房價格仍然高企。核心PCE按年4.6%，按月0.3%，居住及醫療支出按月仍升。市場預期4月進一步放緩，4月核心CPI放緩至5.4%，按月0.3%。

經濟見壓力，但新樓市場仍熱：

3月數據普遍遜預期或轉弱，包括首季GDP按季由2.6%跌至1.1%，領先指數跌1.2%，ISM製造業由47.7放緩至46.3，ISM服務業由55.1放緩至51.2，非農新職由32.6萬跌至23.6萬。零售由負0.7%跌至負1.0%。二手樓銷售年率計由455萬間跌至444萬間，但新屋銷售由62.3萬間升至68.3萬間，房價指數按月升0.5%。企業耐用品訂單亦回升至3.2%。

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記者：譚志偉