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【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？

理財智慧 23:51 2023/05/01

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人氣偶像姜濤24歲生日，銅鑼灣早於月初已由姜濤香港應援會和各大廣告商佈局，打造成姜濤灣，今年除了跟去年一樣姜糖在姜濤生日當天請全港市民乘搭電車，下午亦安排了電車巡遊，電車由屈地街電車廠出發，沿途都有不少市民在拍照，大約下午6時，３架電車駛經銅鑼灣崇光百貨一帶，現場氣氛澎湃，夾道人潮看不到盡頭，迫爆情況比去年過之而無不及，香港已多年沒見過此情景。

因為姜濤生日，令香港久未見到的迫爆鬧市景像再現

 

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當然，在街上不會全部都是姜濤的支持者，由於復常後通關，五一黃金周假期，銅鑼灣還聚集了不少訪港旅客和普羅大眾。現場所見，確實有不少旅客，他們抱持好期心態居多，同樣拿起手機拍照，不過也有些當聽到姜糖在「傳姜音」介紹姜濤時，他們說知道誰是姜濤。即使不是支持者，至少不反感，否則市民明知這天會出現人群聚集，還怎會專門到現場感受擠迫。

姜糖一如以往為偶像大舉慶祝生日，今年由姜濤香港後援會首次舉辦的慈善步行開始，逾6,500名姜糖參加活動，部分更是來自日本、澳門、美國、加拿大、澳洲及英國等地。早上在科學園舉行，姜濤在中午驚喜現身，感謝姜糖的支持並細訴心底話，「無諗過今年初發生了好多事之後，你們還在，我有心理準備其實我可能需要重新來過。」還未說完，台下姜糖叫喊聲已此起彼落，高呼不離不棄。事實上，這段艱難時期姜糖都跟姜濤一起走過來，姜糖一直希望讓姜濤知道他們一直都在，永遠也會在他背後默默支者。

 

姜濤突然現身，看到現場人數之多也嚇一跳，更趁機跟姜糖說出內心感受

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如果有人還是說在銅鑼灣很多都是旅客和路人的話，可以參考在科學園由姜濤發布在IG的一張相片，他在會場樓上偷偷翻開窗簾遠眺地面情況，一看之下也被嚇了一跳，人數之多，姜糖遍布整個科學園金蛋廣場，活動由早上８時開始，每節半小時，有不少一早收到風，或估估下搏個機會的姜糖在賽後繼續留守，在表演台前席地而坐。姜濤大概在下午２時出現，除了愛，還有甚麼驅使這班人在烈日當空下乾坐數小時為見偶像一面？相信昨日能跟偶像過生日，已夠他們開心良久。

姜濤抵達科學園後從高處偷望場地情況，坐在地上的全都是姜糖

這次姜濤親睹姜糖們的「墟冚」場面，應該要更相信自己，相信姜糖們對他的不離不棄。姜濤「用作品說話」，姜糖就「用人數說話」，每一個都是有血有肉的真人走出來支持偶像。姜濤開心，姜糖就開心。姜濤笑言：「覺得生日好似節日咁，我仲喺度㗎！」

姜糖在過去一星期好幸福，因為一連3個公開活動可以見到姜濤，除了一睹偶像真貌，還能為他高唱生日歌送上祝福。

晚上11點後，姜濤灣依然聚滿人，4月30日未過大家都不捨得離開。又或有些期望奇迹再出現，像去年一樣姜濤突然現身

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話說回來，從經濟角度看，粉絲為偶像舖排的慶生活動，全部都要用錢，簡單說，姜糖在姜濤生日當天在街外由朝玩到晚，總要吃飯喝水，當中其實也帶動到消費，口渴了買枝水，幾元也是錢。至於從應援角度，單說廣告燈箱，是近年應援偶像最常用到的，在過去幾年疫情影響多個行業，但燈箱廣告有增無減，無形也帶動了這個產業；其次偶像代言的產品粉絲買爆不在話下，但他們已開始連偶像穿過上身的服飾背包也搶購一番，大大刺激品牌銷量，那誰還不想找來擁有如此龐大粉絲群的藝人做代言？

在這個用數據說話的年代，數據都有可能不夠真實，廣告商如何去挑選代言，除了會看藝人的人氣和社交媒體人數，能帶動多少銷售量也很重要。每年4月30日在姜濤灣的震撼畫面，相信也是讓品牌知道姜濤受歡迎程度和威力的最好證明。

 

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記者：張以正

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