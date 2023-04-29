【姜濤 X 無糖可口可樂】姜濤現身MOKO互動體驗區首唱無可取代 逾千姜糖迫爆商場唱生日歌

人氣王姜濤在24歲生日前夕出席了無糖可口可樂宣傳活動，並首次公開演唱全新無糖可口可樂廣告歌《無可取代》，為一連10日的互動體驗區活動打響頭炮。可口可樂自邀請姜濤成代言人以來，都令粉絲感到誠意萬分，既為姜濤度身訂造一首廣告歌，還推出了具紀念價值的黑膠碟，同時還配合姜濤生日月在銅鑼灣設置大型廣告牌，打造姜濤灣，就連互動體驗區亦刻意安排在4月29日姜濤生日前夕開始，在活動上更為姜濤送上特製的生日蛋糕，全場大合唱生日歌為姜濤送上祝福。

▲ 姜濤生日前夕出席無糖可樂活動，逾千姜糖合唱生日歌

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現場所見，逾千姜糖迫爆5層樓，歡呼加祝福聲四起。在高層的姜糖更不時大叫「望上面，望上面，望上面」，姜濤起初聽不明白，臉上帶點狐疑，後來終於懂了，立即「望上面」，更環顧一圈，讓每一位粉絲都能見到他。過去一段時間，網絡上對姜濤的抨擊抺黑，以至外界誤信他的人氣真的下滑，但從過去一星期兩次公開活動的現場情況可見，粉絲人數多不勝數，謠言不攻自破。

▲ 姜糖多不勝數，以行動力撐姜濤，人氣下滑的流言不攻自破

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盡管姜濤笑言近距離接近大家感到有點尷尬，而經常不自覺地掩咀擦鼻，再加配靦覥的笑容，但他也深深感謝大家的祝福，多謝大家把他的過去十多二十年的生日慶祝都補回來了。不少姜糖為見偶像在早一晚已在商場外排隊，只望能霸得一個好位置。幸好商場在零晨時份便讓粉絲進場等後，以免在商場外守候到天明，大會更貼心派發無糖可樂予眾人解暑。

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誰人對姜濤好，姜糖都記在心裏，買爆代言是最基本，所以近月大家都不停在買無糖可樂，除了是支持姜濤的代言，亦是希望成為幸運兒，冀抽中限量版黑膠碟、紀念閃卡，以及珍貴的見面會機會。姜濤今次出席「無糖可口可樂ｘ姜濤 無糖暢爽 無可取代」活動揭幕，除了演唱「無可取代」，與20名抽中見面會的幸運兒近距離互動，送上黑膠碟並影大合照。難得偶像就在面前，大家都露出了一雙心心眼看着姜濤。

▲ 一眾幸運兒與姜濤合照，到底買咗幾多可樂才得到這樣會呢?

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「無糖可口可樂ｘ姜濤 無糖暢爽 無可取代」體驗區，由4月29日至5月7日於MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭限時登場，除提供免費無糖可口可樂試飲、多個姜濤主題打卡位外，現場更設有互動遊戲攤位，讓一眾粉絲邊玩、邊飲、邊打卡。三大主題包括「熱愛係我 無可取代」、「創意係我 無可取代」及「破格係我 無可取代」體驗區。

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另一邊廂，姜濤在去年23歲當日發布了新歌《作品的說話》，雖然11胎《Dummy》未能趕及今年生日推出，不過他剛成立的個人品牌《To Zero》則鐵定於生日當天4月30日下午３時開售慈善特別版Tee，同樣是他的心血結晶，且為善公益，甚具意義。

姜糖們得悉在4月30日開售，而當天姜糖們都會聚集於姜濤灣，大家還戲言搭正3點街上會很多人突然停下步伐在網上搶購。

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▲ 姜濤唱出新歌《Dummy》大獲好評 歌詞亦甚具意思 相片來源：姜糖

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記者：張以正