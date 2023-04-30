【AI熱話】新型AI工具 文字生成精工海報

編程界掀過AI熱潮，近期Stability AI推出全新開源模型DeepFloyd IF，不光圖像質量是照片級的，還解決了文生圖的兩大難題。如此神兵利器，甫一推出即登上GitHub熱門榜。

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DeepFloyd IF是一個模塊化、級聯的像素擴散模型。他和我們一直在玩的Stable Diffusion不同，是一個在像素空間內進行的擴散模型。以下簡述DeepFloyd IF的主要特點。

模塊化：DeepFloyd IF由幾個模塊（圖像生成、超分辨率）組成，其在一個體系結構中的相互作用產生協同效應。

級聯：DeepFloyd IF以級聯方式模擬高分辨率數據，使用一系列在不同分辨率下單獨訓練的模型。該過程從生成獨特低分辨率樣本的基礎模型開始，然後通過連續的超分辨率模型進行上採樣，以產生高分辨率圖像。

擴散：DeepFloyd IF的基礎和超分辨率模型是擴散模型，其中使用步驟的馬爾可夫鏈將隨機噪聲注入數據，然後將過程反轉以從噪聲生成新的數據樣本。

像素：DeepFloyd IF在像素空間中工作。擴散是在像素級別上實現的，不同於潛在擴散模型（如Stable Diffusion使用潛空間）。

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這次除了開源代碼外，團隊在HuggingFace上還提供了DeepFloyd IF模型的綫上試玩。目前DeepFloyd IF以非商用許可開源，不過團隊解釋這是暫時的，獲得足夠的用戶反饋後將轉向更寬鬆的協議。

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編輯：沈春生