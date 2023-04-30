  • 27°C
香港時間 : 2023430日 (週日) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI熱話】新型AI工具 文字生成精工海報

環球政經 13:12 2023/04/30

分享：

分享：

編程界掀過AI熱潮，近期Stability AI推出全新開源模型DeepFloyd IF，不光圖像質量是照片級的，還解決了文生圖的兩大難題。如此神兵利器，甫一推出即登上GitHub熱門榜。

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

DeepFloyd IF是一個模塊化、級聯的像素擴散模型。他和我們一直在玩的Stable Diffusion不同，是一個在像素空間內進行的擴散模型。以下簡述DeepFloyd IF的主要特點。

模塊化：DeepFloyd IF由幾個模塊（圖像生成、超分辨率）組成，其在一個體系結構中的相互作用產生協同效應。

級聯：DeepFloyd IF以級聯方式模擬高分辨率數據，使用一系列在不同分辨率下單獨訓練的模型。該過程從生成獨特低分辨率樣本的基礎模型開始，然後通過連續的超分辨率模型進行上採樣，以產生高分辨率圖像。

擴散：DeepFloyd IF的基礎和超分辨率模型是擴散模型，其中使用步驟的馬爾可夫鏈將隨機噪聲注入數據，然後將過程反轉以從噪聲生成新的數據樣本。

像素：DeepFloyd IF在像素空間中工作。擴散是在像素級別上實現的，不同於潛在擴散模型（如Stable Diffusion使用潛空間）。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

這次除了開源代碼外，團隊在HuggingFace上還提供了DeepFloyd IF模型的綫上試玩。目前DeepFloyd IF以非商用許可開源，不過團隊解釋這是暫時的，獲得足夠的用戶反饋後將轉向更寬鬆的協議。

同場加映：【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：沈春生

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI大戰】主打免費兼開源　初創Hugging Face研自家AI聊天機械人挑戰ChatGPT
2023/04/27
【AI大戰】主打免費兼開源　初創Hugging Face研自家AI聊天機械人挑戰ChatGPT
【AI熱話】ChatGPT太燒錢 微軟為減成本自研AI晶片
2023/04/29
【AI熱話】ChatGPT太燒錢 微軟為減成本自研AI晶片

你可能感興趣

【AI大戰】主打免費兼開源　初創Hugging Face研自家AI聊天機械人挑戰ChatGPT
16:48 2023/04/27
【AI大戰】主打免費兼開源　初創Hugging Face研自家AI聊天機械人挑戰ChatGPT
【AI熱話】ChatGPT太燒錢 微軟為減成本自研AI晶片
12:56 2023/04/29
【AI熱話】ChatGPT太燒錢 微軟為減成本自研AI晶片

知多啲

【AI新應用】 意念影像化 文字生成視頻
【AI新應用】 意念影像化 文字生成視頻
科技產品 數碼轉型 人工智能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤 X 麥當勞】姜濤重新演繹《沒有翅膀的天使》傳承正能量 「Big Mac Big Heart」活動 每售出一個Big Mac餐麥勞就捐1蚊
【姜濤 X 麥當勞】姜濤重新演繹《沒有翅膀的天使》傳承正能量 「Big Mac Big Heart」活動 每售出一個Big Mac餐麥勞就捐1蚊
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
有盈退休：投資／投注致富是場夢
有盈退休：投資／投注致富是場夢
【金價點睇】三重利好撐黃金升浪 金價極值位睇2450
【金價點睇】三重利好撐黃金升浪 金價極值位睇2450
北區私樓空置率9.8%冠全港　黃大仙最低　跌至0.3%
北區私樓空置率9.8%冠全港　黃大仙最低　跌至0.3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款