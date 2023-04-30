【半導體行業】聯發科進軍新領域 重點開發汽車和AI晶片

台灣知名晶片廠商聯發科（MediaTek）公司正在將更多資源，集中在汽車和人工智能計算（AI Computing）晶片上，因為智能手機客戶面臨供應過剩，以及通貨膨脹和宏觀經濟不確定性等因素，削弱對消費電子產品的需求。

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根據《路透社》消息，首席執行官蔡力行表示：「我們的發展戰略迅速轉移到汽車和人工智能行業，有望在未來 3至5年時間內實現增長。」

從現時市場來看，汽車智能化將會先行着重在智能座艙功能，讓駕駛或乘車者能夠體驗更為舒適的乘車環境，以智能語音舉例，目前豪華車款都已經普遍搭載車載智能語音助理調控娛樂系統或空調等功能。

因此汽車內除邏輯運算晶片外，電源管理IC所需數量更是大幅成長，業界估算現在一台汽車搭載的晶片數量已經相較10年前倍數成長，且未來汽車就好比是裝了輪子的PC在路上跑。市研機構Gartner更預估，2022年車用晶片市場規模為610億美元，2026年將上看990億美元。

聯發科在車用布局腳步就相對緩慢，早在2019年就宣布進軍車用晶片市場，目前僅主要供貨中國車用市場，且有部分產品已被聯發科宣告失敗，但車用晶片市場確實是未來半導體產業搶攻的新商機，聯發科仍具備車用市場門票，只是可能需要再幾年時間耕耘才有望拓展到其他新市場。

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另外，《路透社》又指出，雖然第一季度智能手機需求仍然低迷，但聯發科預計今年晚些時候會出現復甦迹象。蔡力行說，「對智能手機等消費電子產品的需求，比我們預期的要弱，由於客戶對未來需求仍持謹慎態度，我們預計我們的移動裝置收入，在第二季度將持平並在下半年有所改善。」

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編輯：沈春生