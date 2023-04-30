【母親節2023】科技禮物有咩揀？　智能家電、健美小助手推薦

5月14日就是母親節，各位準備好禮物孝敬媽媽或婆婆等長輩嗎？如果想送科技產品作母親節禮物，又未有決定好，就可以留意一下有甚麼推介了！

智能掃拖機械人

可以幫助媽媽更有效除塵、清潔，有不少品牌的清潔機械人都加入「 掃地＋拖地」二合一功能，適合多種地面包括木地板及地磚等。還可以利用智能手機控制，遙距操作。

智慧導航＋支援聲控

其中豐澤網店有售，在今年美國消費電子展（CES 2023）也有展出的Tapo RV10 Plus，以及TP-Link Tapo RV10掃拖機器人，還有智慧導航系統，降低遺漏的區域之餘，也可避免從樓梯、壁架上跌落。而且支援Google Home與Amazon Alexa，方便用戶隨時隨地都可以聲控掃地機械人。

▼ 點擊圖片放大

在吸力方面，TP-Link Tapo RV10 Plus、TP-Link Tapo RV10擁有吸力高達2000 Pa。兩者同時擁有2600mAh大電量電池，每次充滿電後可連續3小時全屋清掃。在清潔過程中，兩者噪音最低可降低至53分貝，據官方形容，即是比微波爐還要安靜！

其中，Tapo RV10 Plus最大分別是密封集塵空間對比同級機種明顯更大，集塵袋容量為4公升，最高可連續使用長達70天。

洗面機、家用嫩膚儀

今年終於渡過首個在疫情下可以自由「除罩」的母親節！在清除污垢、油脂與彩妝方面的功夫都絕對不能忽略！現時不少洗面機設有特定的振動頻率，幫助有效潔淨並細緻毛孔。部分如FOREO的洗面機，還可以連接手機App，自動同步脈動強度和緊緻按摩程序。

▼ 點擊圖片放大 +2

另外，如果想迎接夏日，美白、提亮肌膚光澤度，NowMi Lab PIR牛奶光嫩膚儀就可以加速排出黑色素。並經國際認證機構Intertek實驗室實測，使用一次可將黑色素減少8.66%，光澤度提升10.43%，膠原密度提升21.9%。現時在CosmoBoxx及其網店，豐澤、HKTVMALL、友和等有售。

【機迷熱話】《Final Fantasy XVI》PS5主機限量同梱組 6月推出售4,880港元

【貓奴注意】Tile推貓咪藍牙追蹤器 售約313港元起

便攜式健身器材

便攜式健身器材如Unitree PUMP健身泵，僅手掌Size便可提供4.4- 44磅電子阻力。配合手機App，除了記錄用戶的運動量和消耗的卡路里，還可以提供教程和訓練計畫指導。

▼ 點擊圖片放大

該便攜器材僅重700克，寬10厘米。另可使用「緊急反向充電」功能，為iPhone或Android設備充電，最高支援10W。

智能按摩器

如果媽媽時常感到肩頸膊痛，除了按摩槍之外，亦可採用「智能肩頸達人」配合手機App自訂個人化按摩，選擇各種深層抓捏按摩手法。

▼ 點擊圖片放大

【機迷熱話】躺著育成小精靈！Pokémon Sleep夏季登場 另設新硬件監測睡眠

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：