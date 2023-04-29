【人才管理】研究名義僱主「EoR」解決方案　減擴充業務負擔

為了提升管理效能，近年不少企業均利用人力資源技術「HRtech」，即透過IT技術進行員工的招聘、評價和分配。

隨着跨國員工的招募需求漸增，人力資源解決方案公司Atlas創辦人兼行政總裁Rick Hammell透露，其早在8年前開始研究「名義僱主」（Employer of Record，EoR）這類新型解決方案，瞄準市場缺口，冀將全球逾160個地區的聘用人才數據整合，幫助企業透過更具成本效益的軟件處理人才到職後的勞資合約、稅務申報等手續，減低擴充業務負擔。

透過名義僱主EoR服務，企業可以在合規、無需設立法律實體的情況下，於全球範圍內進行招聘，加快擴展海外團隊。

他以早前一間香港公司盼將業務擴展到巴西為例，在當地設立一個business entity可能需要25萬美元資金，另外還要聘請一位總經理。倘若改用名義僱主的話，「同一筆資金則可能讓企業同時拓展5個海外市場。」

▲ 人力資源解決方案公司Atlas創辦人兼行政總裁Rick Hammell早在8年前開始研究「名義僱主」（Employer of Record，EoR) 解決方案。（張寶燕攝）

▲ Hammell解釋，「名義僱主」（EoR）解決方案提供的數據點，包括了解聘用員工最快的國家/地區、取得不同語言的僱傭合同、僱員手冊等文件範本。（Atlas官網圖片）

解法律及稅務等難題 數天內聘人才

他認為，在組建跨國招聘的團隊期間，當中不僅面對文化和語言的差異挑戰：

還有法律和稅務方面的複雜度，需要確保企業遵守當地法律和稅務規定。

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於是為了加快各市場的招聘流程，他早年在2015年夥拍團隊以名義僱主服務作解決方案，提供的數據點（Data Point）讓企業了解聘用員工最快的國家/地區、取得不同語言的僱傭合同、僱員手冊等文件範本之後，以及「提供其他員工管理和福利計劃，例如住屋補貼和稅務支付。」

同時，外資亦不一定要在當地註冊建立企業實體（business entity）以及重新尋找HR、律師、會計師等，已經可以在數天內招聘合適人才，助更靈活地部置跨國團隊。

引入生成式AI 料有助提升效率

此外，隨著ChatGPT等生成式AI技術發展愈見蓬勃，他認為，該類技術對人力資源技術「HRtech」或是其解決方案也絕對會產生正面影響，「令用戶輕鬆獲取資訊，並快至在幾秒鐘內獲得所需的答案」，有助提升大大效率。

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記者：張寶燕

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