  • 26°C
香港時間 : 2023429日 (週六) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人才管理】研究名義僱主「EoR」解決方案　減擴充業務負擔

18:00 2023/04/29

分享：

分享：

為了提升管理效能，近年不少企業均利用人力資源技術「HRtech」，即透過IT技術進行員工的招聘、評價和分配。

隨着跨國員工的招募需求漸增，人力資源解決方案公司Atlas創辦人兼行政總裁Rick Hammell透露，其早在8年前開始研究「名義僱主」（Employer of Record，EoR）這類新型解決方案，瞄準市場缺口，冀將全球逾160個地區的聘用人才數據整合，幫助企業透過更具成本效益的軟件處理人才到職後的勞資合約、稅務申報等手續，減低擴充業務負擔。

透過名義僱主EoR服務，企業可以在合規、無需設立法律實體的情況下，於全球範圍內進行招聘，加快擴展海外團隊。

他以早前一間香港公司盼將業務擴展到巴西為例，在當地設立一個business entity可能需要25萬美元資金，另外還要聘請一位總經理。倘若改用名義僱主的話，「同一筆資金則可能讓企業同時拓展5個海外市場。」

人力資源解決方案公司Atlas創辦人兼行政總裁Rick Hammell早在8年前開始研究「名義僱主」（Employer of Record，EoR) 解決方案。（張寶燕攝）

Hammell解釋，「名義僱主」（EoR）解決方案提供的數據點，包括了解聘用員工最快的國家/地區、取得不同語言的僱傭合同、僱員手冊等文件範本。（Atlas官網圖片）

解法律及稅務等難題 數天內聘人才

他認為，在組建跨國招聘的團隊期間，當中不僅面對文化和語言的差異挑戰：

還有法律和稅務方面的複雜度，需要確保企業遵守當地法律和稅務規定。

【無國界人才管理】重新審視福利安排留人才　確保員工「always hungry」有動力

於是為了加快各市場的招聘流程，他早年在2015年夥拍團隊以名義僱主服務作解決方案，提供的數據點（Data Point）讓企業了解聘用員工最快的國家/地區、取得不同語言的僱傭合同、僱員手冊等文件範本之後，以及「提供其他員工管理和福利計劃，例如住屋補貼和稅務支付。」

同時，外資亦不一定要在當地註冊建立企業實體（business entity）以及重新尋找HR、律師、會計師等，已經可以在數天內招聘合適人才，助更靈活地部置跨國團隊。

引入生成式AI　料有助提升效率

此外，隨著ChatGPT等生成式AI技術發展愈見蓬勃，他認為，該類技術對人力資源技術「HRtech」或是其解決方案也絕對會產生正面影響，「令用戶輕鬆獲取資訊，並快至在幾秒鐘內獲得所需的答案」，有助提升大大效率。

【女性掌舵】帶動酒店團隊Work-Life balance氛圍　強調平等文化

【貼地管理】酒店女掌舵藉僱主口碑留人才　鼓勵團隊多試誤

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】半價Omakase中突圍　餐飲集團逆市開3店
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【科技一周回顧】ChatGPT允許用户關閉對話記錄　《哈利波特》版他媽哥池開放預購
2023/04/28
【科技一周回顧】ChatGPT允許用户關閉對話記錄　《哈利波特》版他媽哥池開放預購
【AI爭議】歐盟擬推新法規監管生成式AI　將成世界首例
2023/04/28
【AI爭議】歐盟擬推新法規監管生成式AI　將成世界首例
【結束業務】微軟專注打造Surface品牌　證實停產Microsoft品牌電腦配件產品
2023/04/28
【結束業務】微軟專注打造Surface品牌　證實停產Microsoft品牌電腦配件產品
【Twitter改革】無法支付5萬美元API月費　紐約大都會運輸署被迫停用Twitter帳戶
2023/04/28
【Twitter改革】無法支付5萬美元API月費　紐約大都會運輸署被迫停用Twitter帳戶

你可能感興趣

【科技一周回顧】ChatGPT允許用户關閉對話記錄　《哈利波特》版他媽哥池開放預購
19:00 2023/04/28
【科技一周回顧】ChatGPT允許用户關閉對話記錄　《哈利波特》版他媽哥池開放預購
【AI爭議】歐盟擬推新法規監管生成式AI　將成世界首例
11:53 2023/04/28
【AI爭議】歐盟擬推新法規監管生成式AI　將成世界首例
【結束業務】微軟專注打造Surface品牌　證實停產Microsoft品牌電腦配件產品
15:02 2023/04/28
【結束業務】微軟專注打造Surface品牌　證實停產Microsoft品牌電腦配件產品
職位招聘 職場文化 市場拓展 數碼轉型 科技產品 IT技術 香港 人力資源 行政
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款