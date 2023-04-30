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【發掘商機】全球減肥藥市場規模 2030年可望達2,000億美元

環球政經 10:03 2023/04/30

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在愈來愈多體重超重的人使用藥物減肥之際，不少藥廠正積極開發新藥應市，例如最近就有禮來藥廠（Eli Lilly & Co.）宣稱，該公司去年被批准用於治療2型糖尿病的tirzepatide藥物，品牌名稱Mounjaro，可幫助超重或肥胖的糖尿病患者以及無糖尿病的肥胖症者大幅減重。行業分析師預測，堪稱顛覆減重治療的tirzepatide藥物，可能會是史上最暢銷藥物之一，年銷售額可望超過500億元。

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另一邊廂，巴克萊銀行（Barclays）在2023年4月中發布一份研究報告指出，到2030年左右，全球減肥藥市場可達1,000億美元的規模，然而，巴克萊歐洲製藥股票研究主管Emily Field卻將這一數字又提高至2,000億美元。

針對減肥藥市場規模，巴克萊是迄今預測最大膽的機構之一。花旗分析師上月預估，截至2030年，該市場規模可能到達500億美元，摩根士丹利去年8月則估計，將到達540億美元。

根據世界衛生組織（WHO）資料，過去10年全球肥胖人數成長近2倍，目前估計約有10億人口被臨床診斷為肥胖，其中約6.5億人為中年人，3.4億人為青少年，3,900萬人為兒童。

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編輯：沈春生

 

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