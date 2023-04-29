【信用降級】惠譽：因赤字和債務惡化而降級 法國信用評級下調至AA

惠譽（Fitch Ratings）周五（28日）決定下調法國的信用評級，由AA下調至AA-，被視為法國總統馬克龍再一次受打擊，損害其作為承諾減債和刺激增長的經濟改革者信譽。法國被降級後，使歐元區第二大經濟區，與愛爾蘭和捷克等國處於同一等級。

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惠譽在報告中稱，法國今年和明年的預算赤字「遠高於」AA評級國家中值。彭博社指出，馬克龍最近通過提高退休年齡來填補養老金體系缺口的努力引發抗議，並導致議會分裂，使得未來的改革更難獲得必要的支持。法國政府表示，這些措施應包括另一項勞工改革以促進就業，以及一項綠色產業法案以推動氣候轉型投資。

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法國CFDT工會負責人貝爾格爾（Laurent Berger）呼籲馬克龍將退休改革暫時擱置六個月，以便讓局勢平靜下來，但馬克龍並未同意。馬克龍回應：「其他的部分以及退休改革，已經提交給了憲法委員會。很明顯，我們將等待憲法委員會的決定。」法國憲法委員會預計將會在不到一個月的時間內，就馬克龍的退休改革法案提出它的意見。

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責任編輯：林衛