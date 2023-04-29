  • 26°C
香港時間 : 2023429日 (週六) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【信用降級】惠譽：因赤字和債務惡化而降級 法國信用評級下調至AA-

環球政經 16:38 2023/04/29

分享：

分享：

惠譽（Fitch Ratings）周五（28日）決定下調法國的信用評級，由AA下調至AA-，被視為法國總統馬克龍再一次受打擊，損害其作為承諾減債和刺激增長的經濟改革者信譽。法國被降級後，使歐元區第二大經濟區，與愛爾蘭和捷克等國處於同一等級。

【同場加映】溫股知新：負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

惠譽在報告中稱，法國今年和明年的預算赤字「遠高於」AA評級國家中值。彭博社指出，馬克龍最近通過提高退休年齡來填補養老金體系缺口的努力引發抗議，並導致議會分裂，使得未來的改革更難獲得必要的支持。法國政府表示，這些措施應包括另一項勞工改革以促進就業，以及一項綠色產業法案以推動氣候轉型投資。

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

法國CFDT工會負責人貝爾格爾（Laurent Berger）呼籲馬克龍將退休改革暫時擱置六個月，以便讓局勢平靜下來，但馬克龍並未同意。馬克龍回應：「其他的部分以及退休改革，已經提交給了憲法委員會。很明顯，我們將等待憲法委員會的決定。」法國憲法委員會預計將會在不到一個月的時間內，就馬克龍的退休改革法案提出它的意見。

【同場加映】青姐話：港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
法國 馬克龍 惠譽 經濟

下一篇文章

【券商點睇】「428」政治局會議點評 政策定調由恢復性向持續性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【姜濤 X 麥當勞】姜濤重新演繹《沒有翅膀的天使》傳承正能量 「Big Mac Big Heart」活動 每售出一個Big Mac餐麥勞就捐1蚊
【姜濤 X 麥當勞】姜濤重新演繹《沒有翅膀的天使》傳承正能量 「Big Mac Big Heart」活動 每售出一個Big Mac餐麥勞就捐1蚊
阿根廷宣佈為阻美元儲備外流 日後將用人民幣付中國產品
阿根廷宣佈為阻美元儲備外流 日後將用人民幣付中國產品
有盈退休：投資／投注致富是場夢
有盈退休：投資／投注致富是場夢
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款