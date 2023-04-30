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【智能手機】手機回收好好搵 內地二手機有市有價

環球政經 08:30 2023/04/30

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雖然廠商進入去庫存階段，智能手機似乎供過於求，過去以賣手機為主的綫下實體店首當其衝。當手機更新換代速度放緩，要交租和養員工的實體店，也不得不開始尋找新的求生之路—舊機回收。

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

不說不知，二手機是手機流通鏈條中利潤最高的環節之一。由於回收產品各異，這是唯一可以兩頭賺的買賣，只要找得到好路子，讓貨流通起來，就可以既賺同行又賺消費者。

在美國有專營二手機買賣的公司Swappa不定期發表旗下手機的交易數據，在不久前Swappa 就公布了2023年 3 月經他們出售的二手手機銷量排行榜

該榜單十大中，歷代iPhone 機款包辦8席，僅有2款Android手機上榜，分別為排名第五的Google Pixel 6（二手價228美元，約合1,790港元），以及第九名的三星 Galaxy S21 5G（二手價237美元，約合1,860港元）。

至於國內方面，全國最大的二手機集散地深圳市華強北，有二手機批發商稱，過去他只做轉手生意，今年也開始試水回收。「回收的潛力只被撬開了冰山一角，以後在手機市場可能都要指着它賺錢。」

在手機行業，回收業務賺錢早已不是新聞。但過去，它被認為是個麻煩的買賣：中國手機消費者回收意識並不高，需要費口舌去教育用戶與市場，收回來的機器質量相差大，定價和銷路都是難題。最重要的是，以前新機不愁賣，很少有人願意把精力放在二手機上。

當新手機銷量銳減，利潤空間更大的回收就變得吃香。目前不少商戶正在增加回收業務的人手和資金投入，把回收當成一項主營業務來做。

 

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根據灼識諮詢發布的報告顯示，2021年，國內二手消費電子總成交3,095億元人民幣，其中手機2,174億元人民幣，同比增長22.7%；二手消費電子交易量達2.191億台次，手機為1.709億台次，同比增長12.8%。

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編輯：沈春生

 

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