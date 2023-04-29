【歐洲經濟】歐元區首季經濟幾近陷入衰退　料歐央行下周會繼續加息

歐元區周五公布，今年首季國內生產總值（GDP）初值按季僅增長0.1%，增幅較市場預期0.2%為低；按年增長亦只有1.3%，同樣低於市場預期1.4%。歐洲央行下周四（4日）將會舉行議息會議，市場預期當局會繼續加息，較大機會再加息0.25厘。

歐元區4月通脹或止跌回升

歐洲首季GDP的0.1%按季增幅，反映當地經濟幾近陷入經濟衰退。然而，雖然經濟收縮，但歐洲通脹仍然持續高企，在高通脹環境下，歐洲央行仍只能選擇繼續加息。

歐元區3月通脹（CPI）為6.9%，核心通脹則為5.7%，遠超歐央行的通脹目標。當地下周將會公布4月份通脹數字，料CPI或回升至7%，核心CPI則輕微回落至5.6%。數字顯示如央行確實有加息必要，因停止加息或會令通脹停止放緩，甚至出現止跌回升的情況。

加息幅度方面，市場原預期歐央行有機會加息0.5厘，但隨著歐美接連出現銀行危機，央行對利率政策轉趨審慎，但在高通脹維持下，料會加息最小幅度的0.25厘，以繼續觀察往後經濟狀況。

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編輯：葉志偉