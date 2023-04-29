【券商點睇】「428」政治局會議點評 政策定調由恢復性向持續性

中央政治局於周五（28日）召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中銀證券解讀，政策定調將會由「恢復性」轉向「持續性」。會議指出，第一季中國經濟增長好於預期，在對經濟形勢的判斷方面，會議較去年中央經濟工作會議樂觀。

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其中，「擴內需」的關鍵地位進一步明確。會議指出，「恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在」，年內「擴內需」政策有望進一步發力。該行指出，會議對於財政、貨幣政策的具體表述未變，但在其後首次添加了「形成擴大需求的合力」的表述，進一步確定了「擴內需」的關鍵地位，後續財政、貨幣政策有望進一步向穩投資、促消費傾斜。

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同時，不同於去年中央經濟工作會議「擴大消費擺在優先位置」的表述，會議將「要多渠道增加城鄉居民收入」放在了更靠前的位置，其後才是「消費」相關的表述。此外，針對當前就業形勢，會議提出「強化就業優先導向」，並特別提及「穩定農民工等重點群體就業」。

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責任編輯：林衛