【5月部署】國內經濟修復結構分化 弱復甦下配置4板塊

平安證券指出，美國整月廿田廿經濟仍有韌性，考慮到銀行業危機暫告一段落，聯儲局5月大概率繼續加息，且未必釋放即將停止加息訊號。同時，美國債務上限擔憂擾動市場，雖然歷史經驗看美國政府大概率不會允許債務真正違約，但本次風波放大了，銀行危機後市場的脆弱情緒，市場風險偏好較弱，黃金、白銀以及瑞郎等避險類資產走強。

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另一方面，中國經濟結構依然分化，亮點在於客貨運物流持續恢復，乘用車零售回溫，汽車輪胎開工率處於高位。基建地產投資上游的高爐、焦化、水泥、瀝青開工率穩中有升，但相比2019至2021年同期仍有差距。另隱憂在於地產銷售面積放緩，黑色商品價格持續下跌，可能逐步向生產端傳導。

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該行建議5月布局的邏輯在於經濟弱復甦格局下，把握結構性市場機會。數據顯示，中國第一季經濟處於結構性的弱修復，地產銷售持續回暖，服務類消費超預期改善，當然整體經濟復甦正在延續。整體市場估值水平處於中低分位，盡管海外風險有擾動，但是通訊科技（TMT）向上產業突破趨勢不變。因此，在近期市場調整下，建議布局數字經濟浪潮下的通訊科技和「中特估」兩條共識主綫。港股配置性價比凸顯，關注互聯網、新消費、生物醫藥及周期能源板塊。

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責任編輯：林衛