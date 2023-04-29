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【無國界人才管理】重新審視福利安排留人才　確保員工「always hungry」有動力

17:11 2023/04/29

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雖然科技企業裁員潮持續，根據追蹤網站Layoffs.fyi截至今天（29日）數據顯示，今年已有629間科企進行裁員，遭「炒魷」打工仔突破18.5萬人，科技業平均每日起碼有超過1,500人飯碗不保。然而，亦有科企未受到裁員潮影響，反而逆流擴張團隊規模。

從事人力資源管理工作逾17年，來自美國芝加哥的企業家Rick Hammell分享，2015年在芝加哥成立人力資源解決方案公司Atlas發展至今，已在全球逾160個地區設有註冊分公司，團隊人才及客戶也同樣遍及全球。於2017年進軍香港市場後，亦有在港設立辦公室。

籲跳出固有模式 擴大人才庫

近年全球湧現人才搶奪戰，在香港也有不少對於「人才流失」這四字的討論，他認為企業領袖在面對相關危機時，必須跳出固有的思維模式，擴大其人才庫。他指：

僱主要聘請最優秀的人才時，已不僅限於相同郵政編碼（Postal Code）的那一千幾百人，還要在全球範圍內的選擇。

尤其是近年疫情下，遙距工作大行其道，更大大提升聘用人才的靈活性。即使是對於有意移民的員工，也可以提供更有彈性的招聘條件。

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招聘國際團隊 注意文化差異

人力資源解決方案公司Atlas創辦人兼行政總裁Rick Hammell透露，在成立該企之前，原本於美國從事人力資源主管工作，惟屢遇到海外市場擴張的請人才困難，於是2015年決定瞄準市場缺口，賣屋創業。（張寶燕攝）

初創公司若要衝出國際市場，深度在地化，在當地市場招募並建立強大的人才團隊固然重要。可是，在全球人才市場競爭愈趨激烈的當下，僱主仍需要面對連串內憂外患。Hammell接受本報專訪時分享，最近增聘逾250位來自全球市場的人才，也令他開始重新審視福利及工作模式，與員工需求是否有認知偏差，才可確保員工「always hungry」有動力兼留住人才。

經歷8年發展，該企已由一間初創公司躍身為跨國科技公司。他強調，成功「組隊」後，作為僱主必須注意不同文化之間的差異（cultural nuances）可能會對企業的營運產生影響，因此：

需要了解各個市場的文化背景和差異，並注意自我反思和調整管理手法和政策等的重要性，確保公司能夠不斷進步，滿足員工的需求和市場的變化。

有言創業者最常犯的錯誤，就是太快滿足於初期的成功，忘記要不停地尋找成功，同為創業者身份的Hammell亦早已深深了解到該「常見錯誤」，因此不斷學習和自我調整。其中，聆聽員工需求於他而言非常重要。

他笑言，這是來自於一個老說法：

我的祖母曾經告訴我『a closed mouth never gets fed.』（不開口表達你的需求，你就不會得到你想要的東西或支持）作為一個領導者，我必須確保我的員工『always hungry』（總是保持渴望，抱持積極進取的態度及充滿動力）。確保我能聽到他們的聲音，並且讓他們都可因此得到充份支持及關顧。

靈活安排遙距工作 滿足需要

例如在疫情期間，許多企業也要開始適應的遙距工作模式。他坦言，一開始對於遙距工作持有較傳統的看法，「個人較習慣及偏好在辦公室中與員工互動，我喜歡看到員工，給他們擁抱、一起分享食物等。」惟陸續留意到不少員工更喜歡遙距工作，同樣也有生產力，於是允許開始實施有關安排。

面對現今人才戰，他認為：「作為僱主必須更加靈活，同時要定期重新審視福利政策，找出對員工更加重要的事情，並迅速地回應。」因此，「我會問我的員工，他們是否希望有辦公室。如他們需要辦公室，就會提供辦公室。」早前多倫多、英國等地方的辦公室員工均表示希望遠程工作，他便根據員工需求調整辦公環境。而在都柏林、香港則按員工需要，保留辦公室。

他又強調：這種能夠由僱主帶頭做起，提供具彈性、靈活安排的文化，「當然不能在短短一夜之間就可演變出來，改變背後也需要時間。」而作出改變則源自於其一直以來抱持着「要確保聆聽到員工聲音」的僱主態度。

為了讓員工可以在感到舒適的狀態下，可以提出自己的意見，他認為企業可透過脈搏調查（pulse survey）、Town Hall等方式來了解員工的想法和需求。「而Town Hall也不必一定要面對面舉行，可以透過綫上視訊工具來進行，這樣可以更方便員工參與。」當中以建立可安全、自由表達的空間最為關鍵。

記者：張寶燕

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