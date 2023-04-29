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【環球經濟】關注歐洲房價無序調整 IMF籲央行審慎加息

環球政經 15:43 2023/04/29

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國際貨幣基金組織（IMF）在4月底發出警告，指在歐洲各國竭力抑制通脹之際，歐洲的房價將出現「無序的」調整。在IMF最新的《歐洲地區經濟展望報告》中表示，一些歐洲房地產市場已經開始向下調整，但隨着各國央行進一步提高利率，這種下降可能會加速。

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青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

「即使避免了更廣泛的金融困境，房地產市場的無序調整也可能發生。一些歐洲國家的房地產市場已經開始調整，例如捷克、丹麥和瑞典，後者的房價在2022年下跌了6%以上。」

「如果市場重新定價通脹風險和金融狀況收緊程度超過預期，房價下跌可能會加速。這將對家庭和銀行的資產負債表產生不利影響。」

IMF指出，房價快速下跌，對於一般家庭和銀行的資產負債表都會帶來不利影響，而對仍在償還房貸的人來說，高利率相當於他們的可支配所得被增加的房貸吃掉，甚至在最糟糕的情況下可能會還不出房貸，而銀行無法收回貸款，也將承受負面影響。

IMF預計今年歐元區的總體通脹率平均為5.3%，明年為2.9%，高於歐洲央行2%的目標，各國央行別無他法唯有繼續進一步加息。該機構表示，潛在通脹高企，且可能比預期更持久，需要採取從緊的貨幣政策，直到核心通脹明確走上回歸央行通脹目標的道路。

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IMF歐洲部主任Alfred Kammer表示，需要進一步收緊，當達到最終利率時，這個最終利率需要維持更長時間，因為核心通脹率很高，而且非常持久。沒有甚麼比過早停止或過早放棄對抗通脹的努力更糟糕的了，因為如果央行需要第二次這樣做，經濟的成本要大得多。

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編輯：沈春生

 

 

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