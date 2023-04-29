【銀行危機】FDIC要求摩通及PNC周日前提交投標　第一共和銀行命運或快將揭曉

美國第一共和銀行（美：FRC）季績顯示存款大減，引發市場憂慮該行倒閉的可能性，股價連續多日急挫，更有消息指聯邦存款保險公司（FDIC）將會接管銀行。外電最新消息指，FDIC已邀請最少兩家企業在周日前提交對FRC的投標，當中包括摩根大通和PNC金融集團。

對於監管機構會否使用公開市場的投標方案解決FRC問題，以避免該行正式宣布倒閉，市場現時仍存有疑問。但隨著FRC周五在美股急跌超過4成，公司市值已跌至6.5億美元，使收購在某程度上變得可行。

摩通須監管當局破例才能通過交易

然而，除資金外，收購亦有另一障礙，摩根大通是現時少數累積了美國全國10%以上存款的大型銀行之一，根據美國法規，該行並沒有資格收購另一家存款機構。亦即是若摩通最終能投標成功，當局也必須破例，才能允許這項交易通過。

事賁上，FRC在3月銀行危機發生後，已從多間大銀行收到合共300億美元存款應急，以支持客戶信心。此外，該行為應付擠提，亦向聯邦儲備銀行、聯邦住房貸款銀行和摩根大通獲得額外流動性，來增強其財務狀況，摩通在上述兩項支援計劃均有參與，故現時決定競購FRC也有跡可尋。

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編輯：葉志偉