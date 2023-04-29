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【五一長假】「五一」出行成交創歷史峰值 長假首日旅遊訂量升十倍

股樓投資 15:32 2023/04/29

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據內地報道，攜程平台整體旅遊訂單量比去年「五一」首日增長超過10倍，較2019年「五一」首日亦增加1倍以上，而較今年春假節期首日亦激增668%，可見國內出行需求繼續出現報復式反彈。其中，景區門票、火車票、民宿、酒店等業務類型，首日按年增長均很顯著。

【同場加映】溫股知新：負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

飛豬數據顯示，「五一」假期首日出行的國內遊商品成交額創下「五一」歷史峰值，國內機票、住宿、火車票、用車等成交額均已大幅超越2019年同期，尤其以酒店、民宿預訂增長強勁，成交額較2019年同期勁升129%。從出發地來看，北京、上海、廣州、深圳、成都等地出發的遊客最多。同時，這些地方也是首日熱門靠前的旅遊目的地。

【延伸閱讀】大行點睇：中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業，請按【見下頁

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攜程數據顯示，在4月29日內地出境旅遊訂單量較4月1日增長近150%。「五一」首日也是今年來內地出境遊人次最多的一天，內地出境遊訂單量較上一個小高峰（2023年3月1日）增長30%。同程研究院首席研究員表示，與春節假期相比，旅遊度假屬性更突出的「五一」，才是旅遊消費開啟全面復甦後的第一個長假，客流大增是必然的。

【同場加映】青姐話：港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
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責任編輯：林衛

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