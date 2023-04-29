【收購曼聯】卡塔爾再出價全購曼聯　或成體育史上最大收購　曼聯盤後升超過4%

英超球隊曼聯（美：MANU）最後一輪出價結束，消息指以Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani為首的卡塔爾體育投資公司，提交了50億英鎊的出價。若最終以該金額成功收購，將成為體育史上最貴的收購交易。消息傳出後，曼聯股價在美股盤後交易升超過4%，報20.98美元。

英國首富亦有參與出價

曼聯現時持有者格拉沙家族去年11月已開始籌備出售曼聯，其間經歷了兩輪出價，但仍未達到目標價。現時卡塔爾除出價50億英鎊外，還保證會清還曼聯所有債務、以及投入資金重建奧脫福球場及提升訓練設施。

此外，英國首富James Ratcliffe亦有參與最後一輪出價，報道指雖然金額未能比卡塔爾體育投資公司多，但表門只願意收購曼聯50%股份，而且願意讓格拉沙家族繼續持有20%股份，條件與格拉沙家族的期望較相近。

這宗收購預期要到本年英超賽季結束後才會有定案，如卡塔爾體育投資公司最終成功收購曼聯，將會打破去年美國美式足球隊丹佛野馬的紀錄，成為體育史上最大收購交易。當時沃爾瑪（Walmart）繼承人Rob Walton 以46.5億美元金額成功收購該支球隊。

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編輯：葉志偉