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【英國王室】萌B一手「搶走」名牌袋 引凱特大笑（有片）

環球社會熱點 16:27 2023/04/29

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英國王儲妃凱特（Princess Catherine）日前訪問威爾士，在與民眾接觸時發生一件趣事。在場群眾中的一名小嬰兒一手「搶走」凱特的名牌手袋，但她只是開懷大笑，讓嬰兒暫時保管。

【英國王室】提早一周發新照 祝賀查理斯加冕 【下一頁】

凱特當日與丈夫﹑王儲威廉（Prince William）到訪威爾士，悼念1966年煤礦意外死難者。探訪紀念公園後，凱特與在外等候的民眾對話。

期間一名由母親Lucy抱起的1歲小嬰兒Daniel「奪過」凱特手中﹑價值695英鎊（約6,857港元）的Mulberry手袋。Lucy開口要求歸還時，Daniel便狀似準備哭泣。

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Netflix《王冠》第6季新劇照 重現威廉校園邂逅凱特 【下一頁】

凱特安撫對方後，讓Daniel暫時保管手袋，便繼續與其他民眾對話。凱特暫時離開不久後，Daniel便決定放手，幸好Lucy反應快及時捉好，隨後把手袋還予凱特。

Lucy事後受訪時表示，凱特十分理解Daniel的調皮行為，並一直安慰自己，開口讓Daniel暫時把玩自己的手袋。

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責任編輯：吳漢培

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