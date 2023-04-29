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【瑞信危機】瑞信或向重要員工發放獎金　挽留人才確保順利完成合併

股市 13:32 2023/04/29

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瑞銀（UBS）早前收購同業瑞信（Credit Suisse），以解決後者遇到的銀行危機，瑞銀預料交易會在5月完成，但隨之以來則是兩行如何在業務上整合。由於近期不斷有瑞信員工遭挖角，消息指瑞信將向對銀行未來至關重要的員工，發放留任獎金，以令合併可以順利過渡。

外電報道指，瑞信與瑞銀磋商後，已經確定了一份員工名單，認為他們對於交易完成前保留銀行業務、並在兩家銀行能夠開始合併時確保其順利合併至關重要。瑞信本月已向小部分重要的高級員工發送有關獎金的信件，該獎金會由現金、瑞銀股票等組成，亦會根據表現進一步發放獎金。

此外，報道亦提到為數更多的第二組員工，包括理財和投資銀行等產生收入的部門，以及對維持平台及系統有重要性的後台和營運人員，也會按照業績表現獲取獎金。

分析指，以上舉措均旨在消除競爭對手在瑞銀收購完成前，利用當前的過渡期吸納瑞信重要人才和客戶的潛在擔憂。

瑞信發言人指。正採取積極措施，以保護公司的客戶業務、管理風險，並促進運營穩定。瑞銀則拒絕就獎金問題置評。

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編輯：葉志偉
 

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