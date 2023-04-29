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【AI熱話】ChatGPT太燒錢 微軟為減成本自研AI晶片

環球政經 12:56 2023/04/29

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目前科技企業仍在摸索熱門AI服務ChatGPT的商業模式，不過商業更關心成本問題。根據國外資深業界人士稱，ChatGPT每天的後台運營成本高達70萬美元，OpenAI的後台老闆微軟似乎也在為這個高昂成本煩惱至極，正在悄悄的計劃自研晶片，以消減部分成本。

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
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2022年11月底，OpenAI推出了AI聊天機器人程式ChatGPT，可謂「上知天文、下知地理」，僅上架5日，就已擁有100萬用戶。據悉 ChatGPT 是 GPT 反覆運算出的第3.5個版本。由2018年的GPT-1發展至2022年的GPT-3.5，也就是如今的 ChatGPT。微軟的AI大模型及強大算力是助力OpenAI的關鍵，而OpenAI曾為了讓GPT-3的表現更接近人類，用了45TB的資料量、及近1萬億個單詞來訓練它，即大約1,351萬本牛津詞典。

大模型及其高算力對應的是龐大的資金消耗。據美國《財富》雜誌報導，2022年OpenAI淨虧損總額達5.45億美元。此外，ChatGPT測算生成一條資訊的成本在1.3美分左右，是目前傳統搜尋引擎的3至4倍，單次搜尋成本過於高昂。

此外，國盛證券報告《ChatGPT 需要多少算力》資料顯示，迴歸語言模型（GPT-3）訓練一次的成本約為140萬美元，對於一些更大的大型語言模型（LLM），訓練成本介於200萬美元至 1,200 萬美元之間。

如以ChatGPT在2023年1月的獨立訪客平均數1,300萬計算，其對應晶片需求為3萬多顆nVidia A100 GPU圖形處理器，初始投入成本約為8億美元，每日電費在5萬美元左右。

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如果將目前的ChatGPT部署到Google進行的每次搜索中，需要 512,820.51台 A100 HGX伺服器和總共4,102,568個A100 GPU，這些伺服器和網絡的總成本僅資本支出就超過1,000億美元。

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編輯：沈春生

 

 

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