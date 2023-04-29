【ChatGPT】OpenAI獲新一輪融資　最新估值超過270億美元

ChatGPT今年成為市場最熱炒作概念，背後開發商OpenAI公司價值自然水漲船高。有報道指OpenAI已取得3億美元的新一輪融資，目前估值已達到270億至 290億美元。參與融資的包括老虎全球 （Tiger Global）及紅杉資本 （Sequoia Capital）等創投公司。

外部投資人合共持股逾3成

消息指，參與 OpenAI本輪融資的有老虎全球 （Tiger Global）、紅杉資本 （Sequoia Capital）、Andreessen Horowitz、Thrive和 K2 Global等創投公司，有「矽谷創投天王之稱」的Peter Thiel共同創辦的 Founders Fund亦有份參與融資。

數據顯示，Founders Fund、K2 Global 和 Thrive 均是第一次投資OpenAI，紅杉資本、A16Z 和老虎全球曾是OpenAI 的早期投資者，但在本輪融資前，都已經賣出先前股份。報道又提到，目前外部投資人共計持有 OpenAI 超過 30% 的股份。

意大利解除ChatGPT禁令

另外，意大利數據保護局（Data Protection Authority）上月底下令實施禁令，稱OpenAI利用其收集的意大利居民數據來訓練算法的做法沒有法律依據，而且兒童太容易訪問該應用，但該機構周五撤銷了相關臨時禁令，指OpenAI已經實施了該機構的大部分要求，包括禁止13歲以上用戶使用ChatGPT。

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編輯：葉志偉