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【金價點睇】三重利好撐黃金升浪 金價極值位睇2450

環球政經 13:45 2023/04/29

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招商銀行研究院發表報告，自去年11月份開始，市場定價美國聯儲局的加息放緩預期，黃金因此結束了為期半年的下跌行情，並轉為一路上漲。3月中旬，在硅谷銀行倒閉及瑞信風波的影響下，避險情緒大幅升溫，倫敦金一度漲至近2,050美金的高位，距離歷史高點2,075美金僅一步之遙。

【同場加映】溫股知新：負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

該行認為，黃金的上漲邏輯仍然順暢。第一，利率端的壓力正在緩解。從「美國經濟降速、通脹回落到貨幣政策邊際轉鬆」的邏輯愈加清晰，美債實際利率趨於下行，對黃金利好。第二，展望未來，預計美元將延續弱勢，對於黃金的利好並未打破。第三，各國央行對增持黃金仍然會維持積極態度，就算達不到2022年的增量水平，也仍有望維持在一個相對高位，對黃金的走牛存在正向推動作用。

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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該研究院運用黃金估值模型進行了價格估算，得到的結果是今年黃金上漲的極值位在2,450美元。但需要說明的是，極值位的含義並不是指金價會上漲至2,450美元，而是說金價很難超越這個位置。綜合來看，該行認為黃金本輪上漲周期已經開啟，上漲空間也經已打開，黃金在年內仍然具備配置價值。

【同場加映】青姐話：港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

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責任編輯：林衛

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