【行業點睇】國內淨息差存在下行壓力 內銀季績增速大幅回落

據內地報道，國有六大銀行先後派發了首季的成績表，包括工商銀行（01398）、農業銀行（01288）、中國銀行（03988）、建設銀行（00939）、郵儲銀行（01658）及交通銀行（03328），六大行的純利合共3,590.4億元（人民幣，下同）。

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今年六大行的賺錢能力排名與去年一致，工行、建行、農行、中行、郵儲行和交行，純利分別為901.6億元、887.4億元、715.5億元、576.6億元、262.8億元和246.3億元。若計純利增速，除交行外，其餘五大行的潤增速均出現較大回落，其中工行、中行和建行的純利增速不足1%。

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工行、建行、農行、中行、郵儲行和交行今年首季純利增速分別為0.02%、0.26%、1.75%、0.5%、5.22%和5.63%，而去年同期六大行的增速為3.49%、7.06%、7.40%、5.02%、11.89%和5.22%。無他，內銀普遍面對淨息差下行壓力。工行在季報表示，受貸款市場報價利率（LPR）下調滯後反映、存款定期化延續等因素綜合影響，年化淨利息收益率（NIM）下降至1.77%。同期，建行淨利息收益率1.83%， 淨利差1.64%，按季均下降8個基點，主要受到LPR下調及市場利率整體走低影響。

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責任編輯：林衛