【手機市場】2023首季全球 智能手機出貨量同比降13%

2022年全球智能手機出貨量下跌，到了2023年第一季仍未見起色。據市場研究機構Canalys最新報告顯示，今年一度全球智能手機市場仍不理想，出貨量同比下滑13%，降至2.698億部，連續5個季度下跌。

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研究機構的數據也顯示，三星以6,030萬部居首，雖然新品推動他們的出貨量重回第一，但不及去年同期的7,370萬部，同比下滑18%，所佔的份額也由去年同期的24%降至22%。在出貨量前五的廠商中，有4間出貨量均有下滑，惟蘋果iPhone的出貨量同比增長3%，由去年同期的5,650萬部增至5,800萬部。

出貨量排第三的小米，其智能手機在一季度出貨3,050萬部，不及去年同期的3,920萬部，同比下滑22%，所佔的份額為11%，較去年同期的13%也下滑2個百分點。

OPPO和vivo這兩大廠商的出貨量，分別排在第四和第五，前者的出貨量同比下滑8%，由2,900萬部降至2,660萬部，但由於同比下滑幅度低於行業整體，因而他們的份額有增加，由去年同期的9%增至10%；vivo的出貨量由2,510萬部降至2,090萬部，同比下滑17%，所佔的份額依舊是8%。

5大廠商中出貨量唯一保持增長的蘋果，在所佔的份額上也有明顯提升，由去年同期的18%，增至21%。

三星、蘋果、小米、OPPO和vivo之外其他廠商的智能手機，在一季度出貨7,340萬部，不及去年同期的8,760萬部，同比下滑16%。

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Canalys同期發表2023首季中國智能手機市場的報告。報告顯示，蘋果今年第一季賣出了1,330萬部，市場份額20%，跟去年同期相比下滑了3%。緊隨其後的是OPPO和vivo，對應的出貨量是1,260萬部和1,130萬部，市場份額分別是19%和17%，跟去年同期相比下滑了10%和7%。前5名中還有榮耀和小米，出貨量是970萬部和850萬部，市場份額是14%和13%。

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編輯：沈春生