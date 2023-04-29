【美股點睇】早前公布季績超出市場預期 埃克森美孚股價再破歷史高位

埃克森美孚（XOM）強勢超乎預期，周五（28日）股價一度突破2月10日的歷史高位，最高見過119.92美元，最後收市報118.34美元，上升1.3%。早前，埃克森美孚公布季績勝預期，觸發股價連升。

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公司日前公布首季純利急增208.5%，至114.3億美元，創紀錄新高，收入下跌4.3%至865.6億美元，勝過預期的826.6億美元。期內，調整後每股收益為2.83美元，高於市場預期的2.63美元。

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公司指，利潤急升受惠石油和天然氣產量增加，克服了能源價格由高位回落的負面影響。公司首席財務官Kathryn Mikells表示，利潤好於預期的最大貢獻來自產量強勁增長，主要因新的海上平台和煉油設施帶來的產量。集團石油和天然氣產量與1年前相比，每日增加了近30萬桶。

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責任編輯：林衛