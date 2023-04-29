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【AI點睇】OpenAI回應監管機構要求作更改 意大利撤銷對ChatGPT臨時禁令

環球政經 12:46 2023/04/29

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據《華爾街日報》報道，在ChatGPT的開發者OpenAI在實施監管機構要求的改變後，意大利私隱監管機構撤銷了對ChatGPT的臨時禁令，被形容是針對新型人工智能技術的複雜監管應對中的最新轉折。

【同場加映】溫股知新：負面因素現 好友可以點？

溫股知新
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意大利的禁令是首批限制使用ChatGPT的全國性措施之一。意大利數據保護局（Data Protection Authority）於3月底下令實施禁令，稱OpenAI利用其收集的意大利居民數據來訓練算法，其做法沒有法律依據，而且兒童太容易訪問這些數據。

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該私隱監管機構周五（28日）表示，OpenAI已經實施了該機構的大部分要求，包括提供更多關於它如何處理資訊的資訊，並創建一個在綫表格，讓人們選擇不使用他們的資訊來訓練支持ChatGPT的語言模型。該監管機構表示，這家美國公司還更新了其在意大利的註冊頁面，要求用戶指定提供出生日期，旨在阻止13歲以下的用戶使用ChatGPT，並要求18歲以下的用戶獲得父母的允許才能使用。

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責任編輯：林衛

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意大利 人工智能

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