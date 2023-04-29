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【英國王室】提早一周發新照 祝賀查理斯加冕

環球社會熱點 12:30 2023/04/29

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英王查理斯（King Charles III）將在下周六（5月6日）舉行加冕典禮，王室提前一周公布他與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）的新照片祝賀。

Netflix《王冠》第6季新劇照 重現威廉校園邂逅凱特 【下一頁】

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新照由兩人2005年婚照攝影師Hugo Burnard操刀，在3月時拍攝。查理斯與卡米拉在白金漢宮藍廳（blue drawing room）合照，身後顯示有喬治五世（King George V）肖像。

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查理斯與卡米拉亦分別各自拍攝單人照，二人當日打扮一致以藍色為主。查理斯在獨照中就坐的金漆絲墊木椅可追溯至1829年，卡米拉安坐的金漆木椅更可追溯至1812年。

同日公開的更有加冕禮中使用的屏風，由畫家 Aidan Hart負責裝飾。Hart指裝飾靈感來自聖詹姆士宮（St James's Palace）皇家教堂（Chapel Royal）的金禧彩色玻璃窗，以樹狀形式展示各英聯邦（Commonwealth）成員國。

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責任編輯：吳漢培

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