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【銀行危機】薩默斯轟監管機構欠解決方案　警告銀行風險或像山火般蔓延

股市 11:53 2023/04/29

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美國第一共和銀行（美：FRC）本周公布業績後爆出存款急跌，新一輪銀行危機再次升溫。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）批評監管機構和銀行業巨頭仍然未能為FRC找到解決方案，並指希望未來10日內有方法解決，以免銀行風險蔓延。

薩默斯表示對FRC事件感到意外，同時亦很失望，指這種情況持續了一段時間，而FRC股價下跌了95%（FRC股價周四收報6.19美元，在SVB倒閉前則為121美元），而且信用指標也在惡化。

他坦言希望銀行界、聯邦存款保險公司（FDIC）和其他公共部門之間，在未來一周或10天內找到最佳解決方法。但沒有指出自己希望如何解決事件。

此外，薩默斯呼籲監管機構明確表示第一信託銀行中，未有受存款保障的存款人可以得到保護，並警告該風險可能蔓延至其他銀行。認為銀行風險就像山火一樣，在蔓延前即時遏制會容易得多。

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編輯：葉志偉

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