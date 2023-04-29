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【銀行危機】FRC盤後再跌超過3成　料監管機構較大機會接管　或被剔出標普成分股

股市 11:12 2023/04/29

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美國第一信託銀行（美：FRC）昨晚急跌超過4成，盤中更經歷多次熔斷後仍未止跌。消息指該行或很快被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，因監管機構認定銀行狀況已惡化至沒有更多時間透過私營部門實施救助。

市場指，監管部門的救援通常在周末進行，以避開交易時間。但投資界預期最有可能發生的情況是，FDIC接管後出售第一共和銀行，或是將銀行資産賣給其他金融企業。

股份市值跌穿10億美元

股份昨日跌43%，收報3.51美元。盤後曾跌超過5成，最終跌33%，報2.325美元，以上周五（22日）收市價14.26美元計，FRC本周跌幅超過80%。

另一方面，股價創歷史新低後，FRC市值已跌穿10億美元，為標普500指數迄今市值最小的成份股。現時逾15萬億美元資產跟蹤該指數，而市值不低於127億美元的公司才會被考慮納入標普500指數，故市場預期該股在標普500指數的成分股地位或不保

基金或因被剔出而要沽貨

標普道瓊指數高級指數分析師Howard Silverblatt表示，跌破納入門檻的公司仍有可能保留在指數中。同時表示，要繼續被納入指數，公司不必持續滿足盈利能力或市值標準，但拒絕就FRC的現狀置評。標普道瓊指數發言人則指，無法對可能發生的指數成份股增補或刪除置評。

若標普500指數剔除該股，基金或許需要被迫沽出股票，令股份有機會進一步下跌。

相關文章：

【銀行危機】聯儲局公布矽谷銀行SVB倒閉調查　自認有份造成

【FRC】第一共和銀行插水跌5成、多次觸發熔斷 　美媒：聯邦接管成最可能下場

編輯：葉志偉
 

美股 股票 指數 標準普爾500指數 美國 銀行
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