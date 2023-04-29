【國家危機】 超高通脹比索暴跌 阿根廷經濟瀕臨崩潰

回顧歷史，全球金融危機，往往由部分國家經濟崩潰引發，以至漫延全世界。近期南美國家阿根廷近年經濟危危乎，阿根廷3月通脹104%超預期，是30年來最快的，於是央行加息至91厘水平，來壓通脹。

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阿根廷央行希望加息以應對國內高通脹及外滙儲備減少，令阿根廷披索的投資更具吸引力，並阻止人們購買美元。然而，有消息指阿根廷人民在平行外滙市場（即外滙黑市）中，把手上的披索全部兌換成美元，盡管央行加息刺激披索兑美元升逾3%至460，但仍遠低於官方滙率的222水平。

據報導，阿根廷政府正在加大對券商的壓力，要求他們報告外滙黑市的交易情況，並對一家聲稱比索即將貶值的公司展開調查。比索在這個用於規避外滙管制的替代市場下跌了13%。

最近一輪市場動盪始於4月中，在阿根廷政府數據顯示通脹遠超預期後，交易商開始拋售比索資產。海外美元債券也跌至今年最低水平，約為面值的25%。阿根廷官方滙率與平行滙率之差已經超過100%。

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為了緩解經濟危機，阿根廷政府在 4 月份以人民幣，支付總值10.4億美元的中國進口商品，然後從5月份開始以人民幣每月支付7.9億美元的人民幣，支付從中國進口商品。

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編輯：沈春生