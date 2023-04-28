▲ 【新世界17】新世界3000萬出售「專屬大判」協盛集團 預告未來大部分項目將合夥發展

新世界發展 （00017） 公布，出售專做集團全資或相關項目的建築服務總承包商協盛集團，作價2990萬元，買家為新世界中國副行政主席、協盛集團部分成員公司的董事蔡漢平，因此被視為新世界發展關連人士，交易被界定為關連交易。

完成交易後，協盛集團將由買方全資擁有，新世界發展不再有任何股權。

新世界發展表示，與協盛集團的現有建築服務協議尚未屆滿，會在交易後繼續提供建築服務。公司將舉行股東特別大會，尋求獨立股東批准訂立建築服務總協議等。

新世界：未來大部分物業項目將夥拍同業發展

據新世界資料，協盛集團在2021年、2022年財政年度盈利4800萬元和2840萬元，在2023財年上半年度則虧損260萬元，絕大部分收入來自集團內部。

新世界發展表示，出售事項讓公司有機會物色除協盛集團以外更廣泛的外部服務供應商，以擔任有關項目的總承包商或項目經理，認為未來透過招標物色，可收到更具競爭力的報價，達到節約成本的目的。

新世界發展表示，董事經考慮集團的中長期戰略發展計劃後，估計未來大部分物業發展項目將與其他發展商共同發展。該等項目的總承包商將通過招標方式選定，而非由公司選定，協盛集團作為內部建築服務供應商的角色將逐漸減弱。

公司表示，買方根據買賣協議作出的不競爭承諾，亦為集團的不競爭建築業務在第三方物業發展項目方面提供保障，而出售資金將用於一般營運資金。

公司又指，日後將主要透過新創建 （00659） 協興集團繼續經營其建築業務。

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