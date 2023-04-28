  • 24°C
香港時間 : 2023429日 (週六) 01:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新世界17】新世界3000萬出售「專屬大判」協盛集團　預告未來大部分項目將合夥發展

股市 23:40 2023/04/28

分享：

分享：

【新世界17】新世界3000萬出售「專屬大判」協盛集團　預告未來大部分項目將合夥發展

新世界發展 （00017） 公布，出售專做集團全資或相關項目的建築服務總承包商協盛集團，作價2990萬元，買家為新世界中國副行政主席、協盛集團部分成員公司的董事蔡漢平，因此被視為新世界發展關連人士，交易被界定為關連交易。

完成交易後，協盛集團將由買方全資擁有，新世界發展不再有任何股權。

新世界發展表示，與協盛集團的現有建築服務協議尚未屆滿，會在交易後繼續提供建築服務。公司將舉行股東特別大會，尋求獨立股東批准訂立建築服務總協議等。

新世界：未來大部分物業項目將夥拍同業發展

據新世界資料，協盛集團在2021年、2022年財政年度盈利4800萬元和2840萬元，在2023財年上半年度則虧損260萬元，絕大部分收入來自集團內部。

新世界發展表示，出售事項讓公司有機會物色除協盛集團以外更廣泛的外部服務供應商，以擔任有關項目的總承包商或項目經理，認為未來透過招標物色，可收到更具競爭力的報價，達到節約成本的目的。

新世界發展表示，董事經考慮集團的中長期戰略發展計劃後，估計未來大部分物業發展項目將與其他發展商共同發展。該等項目的總承包商將通過招標方式選定，而非由公司選定，協盛集團作為內部建築服務供應商的角色將逐漸減弱。

公司表示，買方根據買賣協議作出的不競爭承諾，亦為集團的不競爭建築業務在第三方物業發展項目方面提供保障，而出售資金將用於一般營運資金。

公司又指，日後將主要透過新創建 （00659） 協興集團繼續經營其建築業務。

相關文章：

【新世界17】鄭志剛：利潤下跌+預留彈藥發展故減少派息　香港經濟及樓市逐步恢復元氣、對樓市樂觀

港股 新世界發展（00017） 發展商 新世界
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股市況】FRC或被聯邦接管股價腰斬、香港迷因股狂升8倍　道指升近200點（不斷更新）

下一篇文章

【銀行危機】聯儲局公布矽谷銀行SVB倒閉調查　自認有份造成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】FRC或被聯邦接管股價腰斬、香港迷因股狂升8倍　道指升近200點（不斷更新）
【美股市況】FRC或被聯邦接管股價腰斬、香港迷因股狂升8倍　道指升近200點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升147點迫近二萬關　阿里美股升超過1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升147點迫近二萬關　阿里美股升超過1%（不斷更新）
【MPF】李家超：取消強積金對沖安排於2025年5月1日生效　僱主不可用MPF供款抵銷遣散費及長期服務金
【MPF】李家超：取消強積金對沖安排於2025年5月1日生效　僱主不可用MPF供款抵銷遣散費及長期服務金
【在家工作WFH】摩通要求員工回到辦公室工作引來激烈反對　董事總經理每周返5天、其他返周3天
【在家工作WFH】摩通要求員工回到辦公室工作引來激烈反對　董事總經理每周返5天、其他返周3天
【信用卡事故】個別萬事達卡現重覆交易　金管局：正跟進事件、料不涉盜用
【信用卡事故】個別萬事達卡現重覆交易　金管局：正跟進事件、料不涉盜用
【日圓走勢】日本央行修訂利率前瞻性指引兼用一年審視過去25年超寬鬆政策　日圓跌至一個月低、兌港元5.75算（第三版）
【日圓走勢】日本央行修訂利率前瞻性指引兼用一年審視過去25年超寬鬆政策　日圓跌至一個月低、兌港元5.75算（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款