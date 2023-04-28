▲ 【銀行危機】聯儲局公布矽谷銀行SVB倒閉調查 自認有份造成

美國矽谷銀行（SVB）3月遭遇擠提，倒閉收場。聯儲局周五發表調查報告，結論是該行倒閉是管理不善和監管失誤的產物，而且疊加社交媒體狂熱因素。是次調查由聯儲局金融監管副主席巴爾（Michael Barr）牽頭進行，報告指，無數因素凝聚一起，使這家曾是美國第17大銀行的銀行倒閉。

因素包括：在管理利率風險方面犯了「教科書式」錯誤的銀行高管、未能理解SVB問題的深度且反應過慢的聯儲局監管機構，以及可能加速該銀行消亡的社交媒體狂熱。巴爾呼籲改變監管機構處理該國複雜而相互交織的金融系統的方式，「在矽谷銀行失敗之後，我們必須根據我們所了解的情況加強美聯儲的監督和管理」。

巴爾說：「隨着金融系統的風險不斷演變，我們需要不斷評估我們的監督和監管框架，並對我們評估和識別新的和正在出現的風險的能力持謙虛態度。」

報告稱社交媒體、科技等因素結合 或改變擠提速度

SVB此前出現流動性問題引發的存款擠提，監管機構其後關閉SVB。為了滿足資本要求，該行被迫出售長期國債，但由於利率上升侵蝕了本金價值，導致虧損。巴爾指出，社交媒體上傳播的關於該銀行陷入困境的恐懼，加上數碼時代提款更方便，加劇了SVB的存款擠提，這種現象是監管機構未來需要注意的問題。

他在報告中表示，社交媒體、高度網絡化和集中的存戶群以及科技的結合，可能從根本上改變了銀行擠提的速度，「社交媒體使存戶能立即傳播對銀行擠提的擔憂，而科技能立即提取資金」。

巴爾在討論聯儲局方面的失敗時，說法較寬泛，沒提到SVB屬其管轄範圍的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）。CNBC引述匿名的聯儲局高級官員表示，地區主席一般不負責直接監督其轄區內的銀行。

聯儲局主席鮑威爾表示，歡迎巴爾的調查及其對聯儲局在危機期間的行動提出的內部批評。鮑威爾指，相信巴爾的建議「將導致一個更強大和更有彈性的銀行系統」。

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編輯：胡學能