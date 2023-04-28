  • 24°C
香港時間 : 2023429日 (週六) 01:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀行危機】聯儲局公布矽谷銀行SVB倒閉調查　自認有份造成

股市 23:39 2023/04/28

分享：

分享：

【銀行危機】聯儲局公布矽谷銀行SVB倒閉調查　自認有份造成

美國矽谷銀行（SVB）3月遭遇擠提，倒閉收場。聯儲局周五發表調查報告，結論是該行倒閉是管理不善和監管失誤的產物，而且疊加社交媒體狂熱因素。是次調查由聯儲局金融監管副主席巴爾（Michael Barr）牽頭進行，報告指，無數因素凝聚一起，使這家曾是美國第17大銀行的銀行倒閉。

因素包括：在管理利率風險方面犯了「教科書式」錯誤的銀行高管、未能理解SVB問題的深度且反應過慢的聯儲局監管機構，以及可能加速該銀行消亡的社交媒體狂熱。巴爾呼籲改變監管機構處理該國複雜而相互交織的金融系統的方式，「在矽谷銀行失敗之後，我們必須根據我們所了解的情況加強美聯儲的監督和管理」。

巴爾說：「隨着金融系統的風險不斷演變，我們需要不斷評估我們的監督和監管框架，並對我們評估和識別新的和正在出現的風險的能力持謙虛態度。」

報告稱社交媒體、科技等因素結合　或改變擠提速度

SVB此前出現流動性問題引發的存款擠提，監管機構其後關閉SVB。為了滿足資本要求，該行被迫出售長期國債，但由於利率上升侵蝕了本金價值，導致虧損。巴爾指出，社交媒體上傳播的關於該銀行陷入困境的恐懼，加上數碼時代提款更方便，加劇了SVB的存款擠提，這種現象是監管機構未來需要注意的問題。

他在報告中表示，社交媒體、高度網絡化和集中的存戶群以及科技的結合，可能從根本上改變了銀行擠提的速度，「社交媒體使存戶能立即傳播對銀行擠提的擔憂，而科技能立即提取資金」。

巴爾在討論聯儲局方面的失敗時，說法較寬泛，沒提到SVB屬其管轄範圍的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）。CNBC引述匿名的聯儲局高級官員表示，地區主席一般不負責直接監督其轄區內的銀行。

聯儲局主席鮑威爾表示，歡迎巴爾的調查及其對聯儲局在危機期間的行動提出的內部批評。鮑威爾指，相信巴爾的建議「將導致一個更強大和更有彈性的銀行系統」。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐美國分行聘請多名矽谷銀行的銀行家　涉及科技及醫療保健等部門

編輯：胡學能

看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【新世界17】新世界3000萬出售「專屬大判」協盛集團　預告未來大部分項目將合夥發展

下一篇文章

【業績｜中資券商股】中金首季按年多賺36%　投資收益虧轉盈、錄36.2億元人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】FRC或被聯邦接管股價腰斬、香港迷因股狂升8倍　道指升近200點（不斷更新）
【美股市況】FRC或被聯邦接管股價腰斬、香港迷因股狂升8倍　道指升近200點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升147點迫近二萬關　阿里美股升超過1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升147點迫近二萬關　阿里美股升超過1%（不斷更新）
【MPF】李家超：取消強積金對沖安排於2025年5月1日生效　僱主不可用MPF供款抵銷遣散費及長期服務金
【MPF】李家超：取消強積金對沖安排於2025年5月1日生效　僱主不可用MPF供款抵銷遣散費及長期服務金
【在家工作WFH】摩通要求員工回到辦公室工作引來激烈反對　董事總經理每周返5天、其他返周3天
【在家工作WFH】摩通要求員工回到辦公室工作引來激烈反對　董事總經理每周返5天、其他返周3天
【信用卡事故】個別萬事達卡現重覆交易　金管局：正跟進事件、料不涉盜用
【信用卡事故】個別萬事達卡現重覆交易　金管局：正跟進事件、料不涉盜用
【日圓走勢】日本央行修訂利率前瞻性指引兼用一年審視過去25年超寬鬆政策　日圓跌至一個月低、兌港元5.75算（第三版）
【日圓走勢】日本央行修訂利率前瞻性指引兼用一年審視過去25年超寬鬆政策　日圓跌至一個月低、兌港元5.75算（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款