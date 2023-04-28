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【金管局年報】金管局高層去年薪酬福利揭曉　總裁余偉文加薪幅度係......

Hot Talk 23:01 2023/04/28

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金管局2022年度年報顯示，總裁余偉文去年薪酬及其他福利合共1031.9萬元，按年增4.3%，2021年為989.3萬元。去年他的固定薪酬為708.4萬元，浮動薪酬則為217.2萬元，其他福利106.3萬元。

另外，5名副總裁及高級助理總裁去年薪酬及其他福利平均為861.5萬元。

金管局在2022年的人手編制為1005人，今年1月1日的實際員工人數為952人。常額編制自2020至2022年3年以來均是零增長，金管局在2023年藉增設30個新職位及轉換21個合約職位，將人手編制增至1056人，以應付長遠而言在銀行體系穩定、儲備管理，以及綠色和可持續金融範疇的人手需要。

該局去年行政開支總額預算24.95億元，實際為21.5億元，今年行政開支總額預算27.57億元。

相關文章：

【金管局】金管局總裁余偉文2021年薪酬989.3萬元　按年少逾4%

編輯：胡學能

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