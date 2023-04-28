  • 24°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 23:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FRC】第一共和銀行插水跌三成、多次觸發熔斷 　美媒：聯邦接管成最可能下場

股市 23:26 2023/04/28

分享：

分享：

第一共和銀行（First Republic Bank，美：FRC）成為美國中小銀行危機的焦點。美國CNBC引述匿名消息指，第一共和銀行最有可能的出路是被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，消息觸發第一共和銀行股價盤中急瀉三成，至11時26分，已十度觸發熔斷機制。

至香港時間晚上11時27分，第一共和銀行現跌39%，報3.76美元。公司今年股價已累跌逾9成。

報道引述消息指，FDIC向美國其他銀行查詢，如果第一共和銀行被其接管，他們會否出價競投，但消息同時「補底」稱當局未放棄毋須接管的解決方案。

另一方面，路透社報道，FDIC、財政部和聯儲局正協調舉行會議，與銀行界代表討論拯救第一共和銀行的方案。

最新美股走勢，可見【下一頁】

相關文章：

【銀行危機】美國政府據報正協調FRC及私募基金上談判桌　方案包括賣產或建「壞銀行」剝離不良資產

【FRC】美國第一共和銀行恐遭當局「斷水」　16度觸發熔斷再挫3成

【銀行危機】第一共和銀行及核數師KPMG齊被控　斥隱瞞利率風險及歪曲流動性

美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股市況】FRC或被聯邦存款保險公司接管　股價跌近4成並多番觸發熔斷　道指升132點（不斷更新）

下一篇文章

【金管局年報】金管局高層去年薪酬福利揭曉　總裁余偉文加薪幅度係......
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】恒指夜期升147點迫近二萬關　阿里美股升超過1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升147點迫近二萬關　阿里美股升超過1%（不斷更新）
【信用卡事故】個別萬事達卡現重覆交易　金管局：正跟進事件、料不涉盜用
【信用卡事故】個別萬事達卡現重覆交易　金管局：正跟進事件、料不涉盜用
【MPF】李家超：取消強積金對沖安排於2025年5月1日生效　僱主不可用MPF供款抵銷遣散費及長期服務金
【MPF】李家超：取消強積金對沖安排於2025年5月1日生效　僱主不可用MPF供款抵銷遣散費及長期服務金
【美股市況】FRC或被聯邦存款保險公司接管　股價跌近4成並多番觸發熔斷　道指升132點（不斷更新）
【美股市況】FRC或被聯邦存款保險公司接管　股價跌近4成並多番觸發熔斷　道指升132點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升198點撲兩萬關　比亞迪ADR高3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升198點撲兩萬關　比亞迪ADR高3%（不斷更新）
【日圓走勢】日本央行修訂利率前瞻性指引兼用一年審視過去25年超寬鬆政策　日圓跌至一個月低、兌港元5.75算（第三版）
【日圓走勢】日本央行修訂利率前瞻性指引兼用一年審視過去25年超寬鬆政策　日圓跌至一個月低、兌港元5.75算（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款