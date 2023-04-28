【FRC】第一共和銀行插水跌三成、多次觸發熔斷 　美媒：聯邦接管成最可能下場

第一共和銀行（First Republic Bank，美：FRC）成為美國中小銀行危機的焦點。美國CNBC引述匿名消息指，第一共和銀行最有可能的出路是被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，消息觸發第一共和銀行股價盤中急瀉三成，至11時26分，已十度觸發熔斷機制。

至香港時間晚上11時27分，第一共和銀行現跌39%，報3.76美元。公司今年股價已累跌逾9成。

報道引述消息指，FDIC向美國其他銀行查詢，如果第一共和銀行被其接管，他們會否出價競投，但消息同時「補底」稱當局未放棄毋須接管的解決方案。

另一方面，路透社報道，FDIC、財政部和聯儲局正協調舉行會議，與銀行界代表討論拯救第一共和銀行的方案。

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