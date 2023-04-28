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【數據儲存】統一儲存基礎架構　減62%管理時間

科技 22:34 2023/04/28

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企業愈來愈重視數據運用，甚至視數據為重要的資產。對儲存及其管理的需求也愈來愈高。傳統的多協定區塊和檔案儲存解決方案已經存在幾十年。然而，這些產品及技術未能提供最初為區塊和檔案常見用例而設的彈性和效率。隨著區塊和檔案規模日漸擴大，同時增加了管理的複雜性。

檔案愈來愈大  管理難且複雜

數據儲存技術與服務商Pure Storage希望以更現代化的架構，優化儲存效能。最近推出的File Services for FlashArray 快閃儲存陣列的檔案服務，具備全域儲存池、統一管理、虛擬機器感知儲存效能及廣泛應用於常見檔案的特點。

讓機構或企業能夠從單個全域儲存資源池中存取原生區塊和檔案。旨在整合式區塊與檔案平台，靈活的全域儲存資源池能夠免除需預先規劃儲存容量的增長需求，以及提供統一的政策管理系統縮減管理時間。

統一儲存架構  減管理時間增投資回報
事實上，統一儲存架構讓客戶能夠直接支援檔案、區塊及虛擬機器(VM)的原生區塊和檔案服務。據分析公司Enterprise Strategy Group (ESG)指出，利用這類型的平台可以減少高達62%的管理時間，以及於3年內減少整體擁有成本(TCO)達至58%。

意大利醫療服務公司Ospedale Pederzoli IT基礎架構經理Francesco Corba表示：隨著數據的快速增長，現代化和統一的儲存基礎架構可令企業更好地運用的IT資源。消除數據孤島和免浪費儲存空間，減少管理儲存系統的複雜性，同時不會影響系統整體的性能或效益，非常重要。

通過Pure將數據中心中的設備數量減少了75%以上。最終有能力消除技術層的阻礙，並且能夠有更多時間為客戶進行創新，同時節省大量成本和提高投入的回報。

編輯：梁巧恩

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