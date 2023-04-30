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【大行點睇】普徠仕：中國經濟復甦分三階段 留意復甦中後期投資機遇

股樓投資 12:00 2023/04/30

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普徠仕中國新視野股票策略基金經理鄭聞立表示，中國經濟在全球疫情下的表現較佳，低通脹率及寬鬆的貨幣政策使其經濟復甦更具潛力。鄭聞立認為中國的經濟復甦分為三個階段，後期仍將帶來許多吸引的投資機遇。

第一階段，經濟重啟的直接受益者估值已經重估。這些包括網上旅行社、連鎖餐廳、航空公司和澳門博彩業等。然而，投資者需精挑細選投資目標，因為市場對這些公司的盈利預期較高。

第二階段，經濟將更廣泛地復甦，購物中心、服裝和運動服裝等下游消費行業可能受益。民眾的消費意願提高，家電、傢俬等高價商品有望收益。目前，中國正處於這一階段的經濟復甦。

延伸閱讀：中金指國企股估值低  具4大投資主線   另推薦19隻港股  【見下頁

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在第三階段，商業信心有望恢復，促使企業家開拓新商機。這可能增加對上游設備和硬件的需求，公司投資意願將提升並可能增加廣告預算，使廣告公司受益。此外，公司將需要更多員工，這將提振招聘服務的需求。

鄭聞立建議投資者關注市場尚未廣泛關注的領域，而非僅限於明顯受惠的公司。透過深入的基本面研究和分析，投資者將能夠更有望發掘被市場忽略的長期增長機遇。

普徠仕對中國經濟復甦及其潛在投資機遇持樂觀態度。投資者應密切關注市場動態，尋找被低估的投資機會，並通過深入研究找到具有長期增長潛力的企業。

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記者：李兆明

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