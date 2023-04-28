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【美股業績】埃克森美孚首季收入按年微跌　純利較去年同期升超過1倍　股價開市升近1%

股市 21:59 2023/04/28

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原油價格近月未見有顯著回落，油公司埃克森美孚（美：XOM）（ Exxon Mobil ）首季純利按年急增超過1倍，至114.3美元，創紀錄新高，好過市場預期，收入按年跌4.3%至865.7億元，仍好過市場預期。；期內調整後每股收益為2.83美元，較市場預期2.63美元為高。

股價在美股開市後向好，暫升近2%，報118.91美元。

公司指，利潤急升受惠石油和天然氣產量增加克服了能源價格從高位回落的不利影響。公司首席財務官Kathryn Mikells在接受採訪時表示，儘管能源價格和煉油利潤率略有回落，但集團仍然有強勁增長。

她表示，利潤好於預期的最大貢獻來自產量強勁增長，主要是新的海上平台和煉油設施帶來的產量。集團石油和天然氣產量與一年前相比，每日增加了近30萬桶。

Kathryn Mikells還指出，截至3月底，公司有327億美元的現金，惟不打算利用這些現金併購。不過她提到，對可能提供協同效應並為股東帶來良好回報的交易持開放態度，惟目前的重點是增加二疊紀、圭亞那和博蒙特煉油廠的產量。

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編輯：葉志偉

埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM） 美股 純利 石油 天然氣
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