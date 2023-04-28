▲ 【互換通】人行發布北向互換通管理辦法 單日交易淨限額200億人民幣

人民銀行發布《內地與香港利率互換市場互聯互通合作管理暫行辦法》，交代互換通部分細節，包括北向交易的每日交易淨限額200億元（人民幣，下同），即全部境外投資通過「北向互換通」開展利率互換（Interest Rate Swap，或稱利率掉期）在軋差後的名義本金淨額。

另一方面，互換通清算限額為40億元人民幣，即上海清算所與港交所 （00388） 旗下香港場外結算公司之間淨頭寸對應的「互換通」資源池風險敝口上限。人行表示，兩項額度都可根據市場發展情況而調整，並對外公布。

互換通首階段只有北向交易，境外投資者可在內地銀行間市場，開展符合集中清算要求的人民幣利率互換交易。受認可的境外電子交易平台包括TradeWeb、Bloomberg。

港交所：互換通籌備另一進展 人行：適時推「南向互換通」

港交所表示，歡迎人民銀行發布《管理暫行辦法》，意味著互換通籌備工作取得另一重要，將繼續與內地合作夥伴和市場機構緊密合作，穩步推進互換通的各項準備工作，並適時公布有關互換通的更多細節。

最新文件沒有提及互換通推行的時間表。人民銀行表示，未來因應市場發展，適時增加投資品種、調整交易和清算額度，優化交易清算安排。

另外，兩地監管當局將結合各方面情況，在風險可控、對等互利的原則下，適時研究擴展至「南向互換通」。

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編輯：麥德銘