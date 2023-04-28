【珠璣人生@iM網欄】聯繫國際的香港藝術

歌神許冠傑一首《鐵塔凌雲》唱出一代人對香港的深情，而我作為一名土生土長的香港人，無論遊歷過多少地方，始終覺得香港在我心中有不可取代的地位。

香港是一個融合了中西文化的交匯點，是亞洲以至全球的藝術中心之一，擁有豐富的藝術資源和舉辦多樣化的文化交流活動，吸引來自世界各地的藝術家和文化愛好者。

隨著疫情逐步穩定，香港與國際交流也日趨頻繁。例如七人欖球賽的舉辦吸引了來自世界各地球員和球迷一起參與盛會，還有全球最具影響力和聲譽的當代藝術展Art Basel （巴賽爾藝術展）也在灣仔會展隆重舉行，吸引了海內外藝術家、收藏家前來參觀，也令一眾香港市民有機會欣賞到世界一流的藝術。

我亦有幸參與Art Basel 其中一位畫家的分享會，令我更了解畫作背後的故事和當中所蘊含的意義。他的作品詮釋了藝術作為全人類共同語言，是可以跨越文化、國界、種族和語言，從而將人們聯繫在一起，產生心靈的共鳴。

而香港本地也有很多不同風格的藝術家，最近我無意中被一位本地藝術家的作品吸引，其風格別具特色，令人眼前一亮。經了解，這位藝術家原來是一位本地中學生，他年紀輕輕，卻已與多位國際知名歌手合作，為他們設計個人風格的唱片封面，他的作品更得到日本知名畫家Takashi Murakami(川上隆)的讚許和肯定，真是「英雄出少年」！

原來，這位年輕藝術家小時候已酷愛畫畫，更得到父母和學校的支持與培養，並鼓勵他將作品與更多人分享。他年僅十三歲時便已在社交媒體上發表作品，之後他向自己喜歡的歌手自薦，並成功與他們合作。正如這位少年藝術家所說：年輕人要忠於自己，敢於冒險。這種精神和態度，非常值得我們每個人學習！

每個人都有自己的天賦，無論是學術、藝術、體育還是領導能力……只要發掘到自己的長處，並堅持不懈地努力，每個人都能一展所長。我作為一名家長，衷心希望小朋友能建立正向的興趣愛好，為理想和目標奮鬥，實現自己的人生價值。

最近，女兒和我分享時下流行的人工智能 ChatGPT，我驚嘆AI的功能強大之餘，亦明白隨著社會的不斷發展，傳統工作將會越來越多地被人工智能所取代，未來對人才的需求也更加個性化，創造力和想像力將會成為未來人才必備的條件之一，培養新一代文化藝術的觸覺，將會成為教育的一項重要任務。

香港，貫穿了過去與未來，聯繫着歷史與潮流。她依舊燃點着昔日的「漁燈」，也能成為未來世界的一盞引路「明燈」。

作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

更多珠璣人生@王淑筠的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！