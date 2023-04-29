【劉‧住保鮮期@iM網欄】展現近80年的瘋狂 草間彌生藝術作品展

藝術這東西，相比起從事藝術創作的好友們，筆者的認知不算廣泛，但仍抱着好奇和學習的態度，出席不同領域的藝術展覽去訓練欣賞能力。但如果參觀時有策展人或專家導賞，引領與會者進入藝術家們天馬行空的世界，感受肯定與別不同。

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很榮幸日前到M+博物館參加了一場由策展人導賞的「草間彌生： 1945年至今」藝術作品展特別場，有機會與一眾嘉賓，深入了解這位舉世知名的日本當代藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）的藝術世界。展覽是按時序及六大主題出發，涵蓋多種媒介，包括繪畫、裝置、雕塑、素描、拼貼、流動影像和檔案資料。甫進場，已經見到草間彌生一幅與別不同的自畫像，加上附近一張她攝於1957年的相片，強烈對比下令眼球備受衝擊。傳統藝術家的自畫像大多描繪其外貌，而她卻以破格手法，藉着其特色波點主題和源於自然的圖案去勾劃其心理、情緒和經驗，從而製作出這幅感覺非常草間彌生的自我肖像。

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策展人介紹草間彌生時說過，她在幼年時飽受精神疾病困擾，多年來受盡幻聽煎熬，除了在1960年代遠赴紐約發展藝術創作的日子外，晚年至今仍住在精神療養院。一直以來，她的世界都彷彿像被各種密集式的圖案包圍，她形容那種感覺像是墮進一個無限空間，自覺旋轉不休。為了直視自己痛苦的幻覺，她化困擾煎熬為創作元素，選擇面對自身恐懼，不抑壓腦海裏的瘋狂幻想，盡情在畫布、雕塑和藝術裝置上展現想像力，藉此舒緩病徵，從而治愈心靈。這跟筆者日常處理困難的方法很相似，就是要勇敢直視挑戰，不停超越它、克服它，才能釋放自己心中的恐懼。

草間最為人熟悉的代表作可能是《南瓜》，因為透過這作品，她將對波點的執迷表露無遺。因為她認爲波點代表宇宙和自我消融之道，地球，太陽，月亮，星星，甚至世間眾生都是由波點組成的。地球只是浩瀚宇宙裏的一個小圓點，如果大家把自己這個體的觀念「消融」和大自然重新結合化爲波點，便能與世界融為一體。所以，參觀者在六大展區的藝術品內，不難發現波點處處，像在連結萬物、周遭的事情和彼此。

會場中最令筆者着迷的裝置藝術品，可算是草間彌生在1966年至1974年間製作的「自我消融」。她在赤裸的彩繪人體模型身上畫滿波點，甚至在這個主題裝置中的日常物件如：椅子、桌子、假髮、手袋、盤、煙灰缸及塑膠植物等，都一一畫上波點。彰顯了萬物皆為圓點，被消融為一體後，可以重新連結再集體展現人前，宣揚萬物和人類身體的平等與解放，她的觀念與民權和同性戀平權運動的目標一致。

試想想在六十年代，一位亞洲女藝術家，已在紐約透過全身被畫滿波點的裸體模特兒，去表達當時被稱為狂野不羈的同性戀、平權和「自我消融」理念，她昔日的破格行為，前衛瘋狂與後期多集中於製作色彩鮮艷的波點作品，相映成趣！

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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